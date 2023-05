L’edificio di Monte Cresia diventerà un asilo nido 

Un asilo nido a Monte Cresia. È il progetto definitivo per la riqualificazione della ex ludoteca, una struttura inutilizzata da anni, finita anche nel mirino dei vandali che sarà riconvertita ai servizi per l’infanzia con la creazione di un asilo nido.

La decisione assunta dall’amministrazione comunale è resa possibile dall’aggiudicazione di 550 mila euro del Pnrr al Comune che ha previsto per i prossimi giorni il bando di gara. «Con questo intervento saremo in grado di recuperare una struttura che, sebbene relativamente giovane, negli anni ha perso la sua funzione - dice il sindaco Ignazio Locci - questo è un intervento che ci consentirà di farne un asilo nido con la creazione di trenta nuovi posti, una grossa mano d’aiuto alle famiglie della nostra comunità». L’edificio è stato costruito a fine anni 90 in località Monte Cresia, una zona dagli anni 60 dedicata all’edilizia economico popolare e per la maggiore, scoperta in termini di servizi. «Restituiremo un edificio moderno per un servizio, quello dell’asilo nido, estremamente importante per la funzione di sostegno che svolge a favore delle famiglie - dice l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Garau - l’immobile si trova in un buono stato di conservazione ma necessita di una serie di lavorazioni con le quali lo metteremo completamente a nuovo». Un’area esterna da sfruttare nelle giornate di bel tempo fa da cornice all’edificio.

