L’edificio all’asta diverrà sede per giovani start up 

Triste e grigio come la sua storia che mai ha visto la luce. Ciò che resta nella zona industriale di Baccasara è uno scheletro di cemento. Realizzato nel 2004 e mai utilizzato. Sulla carta doveva essere uno stabilimento per stampaggio di materie plastiche. In realtà è un edificio grigio a due piani, ognuno di duemila metri quadri che in vent'anni ha visto solo abbandono e degrado. Ci sono passati i vandali e pure ladri che si sono portati via anche i water. Torna al consorzio industriale il grande immobile in vico Marras che era finito all'asta. L'ente lo ha riacquisito a patrimonio pubblico secondo la legge che prevede la “ripresa in mano pubblica” dei beni assegnati a imprese e da queste lasciati improduttivi. Senza spese per il Consorzio. «Stiamo preparando il bando per la manifestazione di interesse per concederlo a imprese che ne hanno necessità per nuove attività», dice il presidente del Cipo Franco Ammendola. Per le start up sarà concesso gratis per un anno, e per altri due con canone a metà prezzo. Mentre per le altre imprese il canone previsto per gli insediati come da regolamento. Sono diverse le aree nella zona industriale ferme con intraprese mai partite e utilizzate perlopiù come deposito. Il Cipo fa ordine: sono stati notificati gli avvisi agli assegnatari delle aree rimaste improduttive. Dovranno tornane al Consorzio.

