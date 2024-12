«L’edicolante? Mestiere giovane» 

Il fascino del mestiere dell’edicolante cattura l’attenzione dei giovani che, magari, vogliono mettersi in gioco. L’edicolante si conferma custode di un messaggio fondamentale per la comunità e promotore di una conoscenza attiva della cittadinanza. «Ho aperto nell’aprile 2023 l’edicola di cui sono proprietaria e che gestisco con mia sorella. Ho colto l’occasione di acquistarla anche spinta dalla mia passione per la lettura», racconta Stefania Mura, edicolante di Muravera che nella sua testimonianza evidenzia uno spirito propositivo rispetto al suo lavoro. Non a caso nel suo chiosco si vendono anche libri, stuzzicando l’interesse dei clienti.

Stefania Mura, di 29 anni, si avvicina a questo mestiere quando il vecchio proprietario decide di vendere l’unica edicola del paese, cogliendo così una buona opportunità lavorativa. «Nonostante l’edicola non sia in una posizione centrale, possiamo contare su una clientela affezionata. Nel quotidiano, cerchiamo di farci conoscere e presentare i nostri prodotti anche con l’uso dei social». Gli strumenti digitali usati in una maniera virtuosa, possono essere una carta vincente nella valorizzazione anche di un mestiere legato alla carta stampata. Una modalità innovativa di condivisione che va oltre il contatto diretto, per aggiornare i clienti su prodotti o iniziative. Adattarsi ai tempi è necessario per gestire un’attività di lungo corso. «Per noi non è cambiato il modo di lavorare, visto il breve tempo di apertura ma sicuramente rispetto al passato l’edicola è meno frequentata. La professione dell’edicolante regala soddisfazioni, soprattutto se si riceve una risposta positiva dai clienti. Mi auguro che le persone non perdano il piacere della lettura e dell’informazione su carta stampata sia attraverso un giornale che un libro», auspica con grande sincerità Stefania Mura.

