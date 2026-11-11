SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Simaxis.
11 novembre 2026 alle 01:06

L’edicola riparte nel bar di via San Simmaco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo dieci mesi senza edicola, i cittadini di Simaxis potranno nuovamente acquistare i giornali in paese. È stato Roberto Manca, titolare del bar Bar-rosu, a decidere di offrire questo nuovo servizio: il suo locale, in via San Simmaco 171, da pochi giorni è diventato il punto di riferimento per chi vuole leggere i quotidiani. Come tiene a specificare il titolare, i clienti possono entrare nella sua attività anche solo per acquistare il giornale, senza necessariamente consumare qualcosa. Manca ha informato i cittadini della novità tramite il canale Telegram del Comune, ma ha anche avvisato i titolari delle altre attività commerciali del paese.

Il nuovo servizio è stato accolto con grande soddisfazione dai residenti. Nei mesi scorsi la mancanza dell’edicola era stata segnalata soprattutto dagli anziani che da sempre non rinunciano alla lettura del quotidiano la mattina presto. Dopo cinquanta anni di attività, a gennaio scorso aveva chiuso i battenti l’edicola storica che per mezzo secolo era stata gestita da Maria Vincenza Carta. Poi era stata affidata alla nipote che però aveva deciso di chiudere definitivamente.

Adesso il servizio riparte con nuovo slancio per andare incontro alle esigenze dei residenti a Simaxis e nelle frazioni ma anche nei piccoli paesi vicini. (s. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Processo all'imprenditore Emanuele Ragnedda accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna con gli avvocati Gabriele Satta e Luca Montella - Corte d’Assise di Sassari - foto Gloria Calvi 10.11.2026
Processo all'imprenditore Emanuele Ragnedda accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna con gli avvocati Gabriele Satta e Luca Montella - Corte d’Assise di Sassari - foto Gloria Calvi 10.11.2026
Il delitto di Palau.

«Non odio ma voglio giustizia»

l Busia
Il fatto

Due giovani finiscono in cella con l’accusa di tentato omicidio

Secondo gli investigatori Giorgio Argiolas avrebbe premuto il grilletto 
Francesco Pinna
Il delitto di Palau

Il padre di Cinzia: «Non odio ma giustizia»

Emanuele Ragnedda nell’Aula della Corte d’Assise: «Non doveva succedere, mi sono difeso» 
Andrea Busia
Regione

«Sei sardi su dieci usano l’intelligenza artificiale»

I cittadini si rivolgono all’AI per accedere con più facilità ai servizi pubblici 
Confartigianato: «I rialzi continui riducono la competitività e rendono più difficili gli investimenti»

Energia, artigiani in grave difficoltà

Il report: «Aumenti del 50%, per ogni azienda 40mila euro di costi aggiuntivi» 
Massimiliano Rais
Il dibattito

Manovra, alta tensione sulle banche

Commissioni Bilancio, l’Abi: «Dubbi sulla costituzionalità del prelievo mirato» 