L’edicola nel mirino del ladri 

Nuovo tentativo di furto nell’edicola di Katia Orrù, che si trova nel centralissimo corso Repubblica di Siliqua. I ladri, che hanno agito approfittando dell’oscurità della notte, stavolta non sono riusciti nell’intento.

L’ultimo episodio, avvenuto solo dieci giorni fa, si era concluso con la razzia di tutti i biglietti gratta e vinci e quelli della lotteria Italia. Nell’occasione erano stati trafugati anche interi scatoloni di profumi e caramelle, nonché altri articoli vari, per un valore complessivo che superava di gran lunga i tremila euro. La notte scorsa i ladri sono tornati a colpire ma stavolta la saracinesca, che nel primo raid era stata forzata con successo, ha resistito. I malintenzionati hanno dovuto desistere, forse per il gran rumore causato durante lo scasso o per la paura di venire scoperti. Della vicenda sono stati informati i carabinieri della stazione di Siliqua, già titolari delle precedenti indagini, che aggiungono quest’ultimo caso alle investigazioni già intraprese. (a. cu.)

