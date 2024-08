«L’edicola? Elisir di lunga vita» 

Sono le 6 del mattino e Berardo Pireddu apre la sua “Signora Edicola”: lo fa ogni giorno da sessant’anni. Classe 1934, il 22 agosto compirà novant’anni ed è il lavoro tanto amato il suo elisir di lunga vita. «Avere un’edicola è un mestiere unico, quasi una missione, sia per i sacrifici, sia per il ruolo sociale, e costringe a restare sempre aggiornato, leggendo tante notizie, belle e brutte. Un periodo i miei figli volevano che chiudessi: “Mi volete malato?” , risposi. È un bel lavoro, non rende tantissimo ma ci consente di stare bene».

La storia

A dieci anni aiuta il babbo nel salone da barbiere da cui apprende il mestiere. Nel 1961 ottiene la licenza da edicolante: «La presi dal signor Spissu - continua Berardo - un rifugiato venuto da Cagliari durante la Seconda guerra mondiale: era anziano e voleva sbarazzarsene».

Dagli anni Sessanta fa con amore l’edicolante, prima nel bar di famiglia, poi nell'atrio di casa: tanto sacrificio e coraggio, pochi soldi in proporzione. Lo fa con l’aiuto della moglie Adalgisa Zuddas, classe 1940 e madre dei loro tre figli. Adesso il bar è chiuso, così come il salone della barberia, basta anche con barba e capelli, si va avanti tutti i giorni con l’edicola.

«Siamo sempre contenti delle nostre attività - racconta Berardo - ma quando abbiamo chiuso il bar è stato difficile. Mi piaceva e lo facevo con passione, avevo i miei clienti fidati. Con due lavori immagini le acrobazie. Eppure, a forza di lottare siamo riusciti ad avere una signora edicola». Nel 1974, con un prestito, l’attività si sposta dall’atrio di casa: il bancone che prima era di compensato è ora di alluminio, gli espositori sono eleganti con il vetro e le luci al neon.

Il ruolo

In sessant’anni di attività Berardo e Adalgisa hanno visto passare dalla loro porta generazioni di serrentesi. Nell’edicola le notizie arrivano prima e chi va per il giornale spesso rimane per scambiare due parole. «Davanti ai giornali tutti esprimono apertamente i loro pensieri, quindi bisogna sentire e non sentire, senza commentare in modo che tutti si sentano accolti», afferma Berardo. In questi anni la clientela è comunque cambiata: «Il quotidiano - afferma Adalgisa - è preso più dalle persone anziane. I giovani se non c’è qualcosa che li attiri non li cercano: con il computer non ne hanno bisogno. Ma in tanti lo cercano ancora, anche se in paese siamo sempre meno. Vanno molto i settimanali di gossip, ma anche i giornali sportivi e L’Unione Sarda».

Il futuro

L’edicola rimarrà aperta: «Mio padre Berardo è nato lavorando e gli piace vivere lavorando - continua la moglie Adalgisa - Un po’ della poca vita che c’è in paese si svolge qui, nelle edicole. Lo facciamo con piacere, siamo molto affezionati e quando abbiamo chiuso per il Covid Berardo non sapeva cosa fare».

Il tesoro delle edicole rimangono i quotidiani: «Il giornale - conclude Adalgisa - è qualcosa che ti resta, che puoi passare ad un altro familiare, può essere utile. Nel telefono puoi fare tutto ma il giornale ha un significato differente. È una scusa per incontrare le persone. Quando un’edicola chiude in molti paesi le persone ne risentono. Il giornalaio è quello che prende le prime notizie e le distribuisce: in caso contrario si perde un punto di riferimento con cui magari si aveva una delle poche occasioni di fare chiacchierata».

