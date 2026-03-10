VaiOnline
Ledda-Tidemand, sfida sull’asfalto 

Un Rally non è mai una sfida uno contro uno. Soprattutto se, come ha fatto la Scuderia Mistral Racing per la quarta edizione del “Sulcis Iglesiente”, si riesce a portare alla partenza ben 68 equipaggi, tra i quali alcuni già presenti nell’albo d’oro. Ma, senza nulla togliere agli altri, è interessante il duello a distanza tra Valentino Ledda e Pontus Tideman.

Sono due mondi diversi: il pilota di Burgos, neppure diciannovenne, in quota Aci Team Italia, oggi è il portabandiera dei nuovi talenti sardi e per crescere ha “mangiato” il ghiaccio dei rally finlandesi. Il 35enne svedese di Charlottenberg, che in bacheca ha il mondiale Wrc Junior del 2013 e il Wrc2 del 2017, e ha spesso corso in Sardegna, dove ha vinto la prova mondiale nel Wrc2 2020. In comune hanno la passione per il rallycross e un confronto diretto, lo scorso anno nella cronoscalata atipica (su sterrato) di Tandalò, entrambi alal guida di una Skoda Fabia Rs: in classifica lo svedese ha battuto di 18” il giovane sardo che però nel “mascione” si è arreso per appena 69 centesimi. Ora un nuovo confronto (non è certo una rivincita), sempre su Fabia RS, ma sui 71,84 km cronometrati (392,84 totali) su asfalto del “Sulcis Iglesiente”.

I big in gara

Intanto ieri sono stati definiti ufficialmente gli equipaggi iscritti, che sono 68 per il rally moderno e 9 per lo Storico. Fra i sardi, Andrea Pisano con Salvatore Musselli (Skoda Fabia Evo Rally2, del Magliona Motorsport), ultimo vincitore del Crz, i campioni del 2023 e 2024, Marino Gessa e Salvatore Pusceddu (Skoda Fabia Rs Rally2, Sardegna Racing), Antonio Dettori e Marco Demontis (Skoda Fabia Rs, Autoservice Sport), Auro Siddi e Marco Corda (Skoda Fabia Rally2, Porto Cervo Racing). Dalla Penisola, anche Loris Ronzano e Gloria Andreis, su Skoda Fabia Rs (Turismotor’s).

