Ledda si presenta, Succu fa un bilancio  

I candidati consiglieri della lista "Rossana Sindaca", si sono presentati venerdì sera al pubblico, assieme alla candidata sindaca, Rossana Ledda, nella affollata manifestazione che si è svolta al Centro culturale. Tra questi anche il sindaco uscente Antonio Succu, che ha tracciato il bilancio degli ultimi cinque anni, non risparmiando accuse, anche pesanti, nei confronti del candidato sindaco di un'altra lista (del quale non ha mai fatto il nome). «Si conclude una consiliatura difficile, con tanti eventi avversi - ha detto Succu- caratterizzata soprattutto dall'emergenza Covid, che abbiamo affrontato a mani nude, evitando conseguenze nefaste». Il sindaco ha voluto ricordare i fatti giudiziari che lo hanno visto protagonista. «Volevano demolire la mia persona, colpendo pesantemente la mia famiglia e anche la comunità. Atteggiamenti non corretti. Per questo dico che per governare Macomer bisogna avere buoni sentimenti». La candidata sindaca, Rossana Ledda, ha parlato di lista e programma elettorale: «In questi anni difficili, siamo sempre rimasti al nostro posto, tanto è stato fatto e tanto c'è ancora da fare. Ci presentiamo rinnovati, con due terzi della lista composta da giovani».

