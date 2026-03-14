VaiOnline
Rally.
15 marzo 2026 alle 00:28

Ledda, ribaltone all’ultima speciale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si dirà che l’ha aiutato la pioggia ma Valentino Ledda, che ieri si è preso la testa del Rally Sulcis Iglesiente, scavalcando nell’ultima speciale di giornata Pontus Tidemand, preferisce raccontarla così: «La pioggia mi ha salvato, ho scelto una strategia diversa da tutti gli altri e ha pagato. Nel primo passaggio sulle due prove odierne avevo impiegato due gomme da asciutto e due cinturate, mentre per il secondo giro, in vista della pioggia, ho scelto di montare quattro cinturate». Il giovane pilota di Burgos su Skoda Fabia sa che il bello deve ancora venire.

Oggi la corsa su asfalto di Mistral Racing, che apre la stagione sarda e la Coppa Italia di zona, ha tanto da offrire prima della sfilata delle 16 in piazza Sella, a Iglesias. Ci sono sei prove speciali (due coppie da tre, identiche) che possono rivoluzionare la classifica tanto nel rally moderno quanto nello Storico. Si parte con la Santadi-Nuxis (7,49 km, alle 9.45 e poi alle 13.35), l’inedita Villaperuccio-Piscinas (8,01 km, 10.10 e 14) la Perdaxius “allungata” (6.33 km, ore 11 e 14.50). ( c.a.m. )

Classifiche. Moderno : 1) Ledda-Mele (Skoda Fabia Rs Rally2) in 16’23”8; 2) Tide- mand-Bergsten (Skoda Fabia Rs Rally2) a 3”1; 3) Gessa-Pu- sceddu (Skoda Fabia Rs Rally2) a 22”4; 4) Ronzano-Andreis (Skoda Fabia Rs Rally2) a 39”7; 5) Dettori-Demontis (Skoda Fabia Rs Rally2) a 1'03”5; 6) Siddi-Corda (Skoda Fabia Rs Rally2) a 1'20”5; 7) Farci-Cottu (Skoda Fabia Evo Rally2) a 2'11"2; 8) Marrone-Fresu (Peu- geot 208 Rally4) a 2'56”9; 9) Contini-Tocco (Peugeot 208 Gt Line Rally4) a 3’07”5; 10) Locci-Musu (Skoda Fabia R5) a 3’10”05. Storico : 1) Morgani- Scilef (Renault 5 GT Turbo) in 19'43"8; 2) Casalloni-Figoni (Peugeot 205 Rally) a 1”7.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Il Cagliari ritrova Gaetano

l Gaggini
Il conflitto

«Operatori umanitari, nessuno è al sicuro»

Il presidente nazionale della Croce Rossa ieri a Cagliari ha incontrato Comandini 
Umberto Zedda
Regione

Il vero rimpasto dopo il referendum

A rischio il Dem Cani (Industria) e i tecnici Manca (Trasporti) e Spanedda (Enti locali) 
Roberto Murgia
Confindustria

«Per poter crescere è fondamentale la formazione»

La testimonianza di Sergio Zuncheddu, imprenditore ed editore del gruppo L’Unione Sarda 
Massimiliano Rais
Ritenuto corretto il diniego di tutti i permessi da parte del Comune e della Regione alla Opr Sun 11 Srl

Tra Villasanta e Samassi bocciato dal Tar un impianto fotovoltaico

I giudici: manca la disponibilità dei terreni individuati per il progetto 
Santina Ravì
Viabilità

Vittime della strada, sud dell’Isola da record

Trentacinque morti nel 2025, il bilancio è ogni anno più pesante 
Luigi Almiento
Notte di fuoco

Rogo all’aeroporto: bruciate 14 auto destinate al noleggio

Alghero, si pensa a un atto doloso: sui mezzi versato liquido infiammabile 
Caterina Fiori