Ledda, ribaltone all’ultima speciale 

Si dirà che l’ha aiutato la pioggia ma Valentino Ledda, che ieri si è preso la testa del Rally Sulcis Iglesiente, scavalcando nell’ultima speciale di giornata Pontus Tidemand, preferisce raccontarla così: «La pioggia mi ha salvato, ho scelto una strategia diversa da tutti gli altri e ha pagato. Nel primo passaggio sulle due prove odierne avevo impiegato due gomme da asciutto e due cinturate, mentre per il secondo giro, in vista della pioggia, ho scelto di montare quattro cinturate». Il giovane pilota di Burgos su Skoda Fabia sa che il bello deve ancora venire.

Oggi la corsa su asfalto di Mistral Racing, che apre la stagione sarda e la Coppa Italia di zona, ha tanto da offrire prima della sfilata delle 16 in piazza Sella, a Iglesias. Ci sono sei prove speciali (due coppie da tre, identiche) che possono rivoluzionare la classifica tanto nel rally moderno quanto nello Storico. Si parte con la Santadi-Nuxis (7,49 km, alle 9.45 e poi alle 13.35), l’inedita Villaperuccio-Piscinas (8,01 km, 10.10 e 14) la Perdaxius “allungata” (6.33 km, ore 11 e 14.50). ( c.a.m. )

Classifiche. Moderno : 1) Ledda-Mele (Skoda Fabia Rs Rally2) in 16’23”8; 2) Tide- mand-Bergsten (Skoda Fabia Rs Rally2) a 3”1; 3) Gessa-Pu- sceddu (Skoda Fabia Rs Rally2) a 22”4; 4) Ronzano-Andreis (Skoda Fabia Rs Rally2) a 39”7; 5) Dettori-Demontis (Skoda Fabia Rs Rally2) a 1'03”5; 6) Siddi-Corda (Skoda Fabia Rs Rally2) a 1'20”5; 7) Farci-Cottu (Skoda Fabia Evo Rally2) a 2'11"2; 8) Marrone-Fresu (Peu- geot 208 Rally4) a 2'56”9; 9) Contini-Tocco (Peugeot 208 Gt Line Rally4) a 3’07”5; 10) Locci-Musu (Skoda Fabia R5) a 3’10”05. Storico : 1) Morgani- Scilef (Renault 5 GT Turbo) in 19'43"8; 2) Casalloni-Figoni (Peugeot 205 Rally) a 1”7.

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