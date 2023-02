Ledda, la grande chance 

Nel weekend del Rally Meeting di Vicenza, la più importante fiera rallistica nazionale, si sono svolte anche le premiazioni dei campioni italiani Aci 2022, tra cui figuravano numerosi sardi. Il momento clou, tuttavia, è stato l’annuncio degli otto portacolori di Aci Team Italia nel 2023, tra cui spicca, nella Nazionale Rally, il giovane pilota di Burgos, Valentino Ledda.

Rampa di lancio

Per il quindicenne, vice campione d’Europa nell’Academy Trophy Autocross Fia nel 2022, stagione d’esordio, e con una serie di titoli italiani e regionali già in bacheca, è ora di passare ai rally, ma ad altre latitudini. Appena, ad aprile, compirà 16 anni, Ledda gareggerà con la navigatrice dieci volte campionessa italiana Anna Andreussi in una combinazione di gare del Campionato Estone e di quello Lettone. Correranno con una Ford Fiesta Rally4 ufficiale (team seguito dal padre di Ott Tänak) preparata da Baltic Motorsport e gommata Pirelli. Esordio? Il 14 maggio al Rally Vecpils, in Lettonia.

Tracciati impegnativi

Valentino, grazie anche alla maestria di Andreussi, sperimenterà e si perfezionerà su tracciati ( lunghi rettilinei e curve veloci) e superfici (neve e ghiaccio) diversi da quelli affrontati finora. «Sono pilota Aci Team Italia dal 2022 e, dopo i risultati all’Europeo, hanno ritenuto che io abbia le capacità per correre anche in Estonia e Lettonia: sono molto contento di questa possibilità», dice Valentino Ledda. « È il primo passo verso un sogno. Siamo felici e speriamo di esaudire le aspettative di Aci, Pirelli e Sparco, che ci supportano. Sacrifici, allenamenti, chilometri e gare, più lo studio dell’inglese: abbiamo capito che era fondamentale quando cinque anni fa fece un test con Pirelli in Finlandia. Ora la Sardegna ha un pilota che la rappresenta» , sottolinea il padre Cenzo.