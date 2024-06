Ledda fallisce la conferma e Sarule sceglie Sirca Onanì: Michelangeli fa poker 

Dopo cinque anni di amministrazione Ledda, Sarule porta alla vittoria Maurizio Sirca, a capo della civica “Sarule Pro Tottus”, staccando di 263 voti il primo cittadino uscente, ripresentatosi con “Sa Comuna”.Ben 628 le preferenze della compagine guidata da Sirca, graduato 44 enne dell’Aeronautica militare e padre di 4 bambini, 365 quelle dello sfidante, il sindaco uscente Paolo Ledda (62). Ufficializzata la composizione del nuovo consiglio comunale. Ad accompagnare il neo sindaco tra i banchi della maggioranza: Marco Pinna, Piergiuseppe Crudu, Maria Francesca Marratzu, Alessio Cheri, Giovanna Piredda, Marcella Puddu, Barbara Brundu. All’opposizione oltre a Ledda, Giuseppe Ladu, Rosalia Moro e Michele Mastio.

«Ringraziamo tutta la comunità per averci sostenuto in massa – dice Maurizio Sirca – ma soprattutto per la bella partecipazione democratica al voto. Una volta concluse le pratiche di rito e insediati, partiremo subito dai temi più importanti, a iniziare dall’arredo urbano, viabilità urbana e rurale. Non dimenticando la programmazione degli eventi estivi e autunnali. Lavoreremo per il bene di tutto il paese, auspicando in un proficuo dialogo con i colleghi eletti in minoranza».

Così Paolo Ledda, che commenta: «Prendiamo atto dell’esito del voto e già da domani ci impegneremo per lavorare con passione e determinazione, attraverso un’opposizione attenta e vigile sui vari temi. Ringraziamo coloro che hanno voluto sostenerci. Al neo sindaco Sirca e alla sua squadra rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro».

Clara Michelangeli resta invece sindaca di Onanì. Riconfermata per la quarta volta consecutivamente con 145 voti si prepara a guidare un comune che già conosce bene le cui sfide però saranno nuove e accattivanti. Dopo una campagna elettorale vivacissima che ha visto la lista Pro Onanie, guidata dalla sindaca Michelangeli contrapposta alla lista Onanie pro tottu guidata da Matteo Zoroddu, l'esito delle urne ha riconfermato la candita uscente, grazie alla legge di gennaio del 2024 che, elimina il limite dei mandati ai sindaci che amministrano i comuni sotto i cinquemila abitanti. «Sono emozionatissima - ha dichiarato la Michelangeli - essere riconfermata dopo aver già svolto 3 legislature, è più emozionante della prima volta. Il paese ha votato praticamente tutto con una percentuale altissima di aventi diritto, la nostra è una squadra valida e siamo felici che i nostri concittadini lo abbiano riconosciuto».. Rappresenterà la minoranza invece Matteo Zoroddu con 123 voti. «Siamo contenti della nostra campagna elettorale, sempre basata sulla correttezza e trasparenza- dichiara- siamo pronti per una sana opposizione e ringraziamo gli elettori che ci hanno accordato il loro consenso. A tutti auguriamo un buon lavoro».

Con 589 voti, il 94,24% dei 625 elettori che si sono recati alle urne, Ortueri ha rinnovato la fiducia al sindaco uscente Francesco Carta, candidato dell'unica lista in campo, Animu Ortueri. «Siamo molto soddisfatti. – ha dichiarato il sindaco riconfermati-. Non ci aspettavamo un risultato così important e, segnale di un apprezzamento generale del lavoro svolto e del programma per il futuro. Per concretizzarlo, abbiamo bisogno di un paese collaborativo, attivo, critico e propositivo e di unirci per dare una svolta decisiva. Vogliamo una comunità sempre più viva, capace di attrarre persone e scommettere su nuove progettualità».

