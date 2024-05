Ledda dà spettacolo alla ittiri arena 

Il Campionato Italiano Rallycross si aperto sabato e domenica alla Ittiri Arena con una avvincente due-giorni che ha visto i piloti affrontare il percorso prima in versione classica e poi, ieri, in quella “reverse”. Nelle gare valide per il 2º e il 3º round tricolore (il 1º, previsto a Maggiora a fine marzo, era stato rinviato per maltempo), il diciassettenne di Burgos, Valentino Ledda, ha brillato al debutto nella classe regina Rx5. Il portacolori di Aci Team Italia, campione 2023 nella Stc-1600, si è mostrato perfettamente a proprio agio al volante della Skoda Fabia R5 di Erreffe e ha vinto entrambe le gare davanti ai più esperti Fabio Mezzatesta e Rosario Montalbano confezionando sorpassi spettacolari prima di prendere il largo. Ledda ha vinto i round 2 con 2”057 su Mezzatesta e 8”699 su Montalbano e il round 3 con un vantaggio di 8”498 e 21”821.

Le altre classi

Nella Rx3 Matteo Valazza (Peugeot 206) ha avuto la meglio su Armando Tocchio (Peugeot 106). Nella Rx4, Mario Masala su Renault Clio si è imposto sia sabato, sia ieri (davanti a Gianni Saddi), come ha fatto, siglando una doppietta nella Sport Rx, Daniele Catena (Fiat 500 Proto). Nella Kartcross, sabato Mauro Vicario aveva vinto davanti a Danny Pozzi e Thomas Buccolieri, mentre ieri Marcus Martinelli ha trionfato davanti a Buccolieri e Pozzi.

I commenti

«Entusiasta delle vittorie del weekend. Siamo partiti con buoni propositi, e vincere è stata una grande soddisfazione, sono contento. Prossimo appuntamento? Il Finnish Rally Championship 2024, intanto ringrazio la mia famiglia per il supporto, i meccanici, Aci Team Italia, Erreffe Team, Pirelli Motorsport e Sparco», ha commentato Valentino Ledda.

Positivo il bilancio dell’organizzatore Gianni Marmillata, presidente di Ittiri Arena Group: «Siamo contenti di aver visto, in queste due giornate, un vero spettacolo di motorsport grazie al rallycross, disciplina che speriamo possa crescere ancora. Noi siamo pronti. Grazie a tutti: staff, aiutanti, amici e piloti”.

