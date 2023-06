Ledda, basista senza bottino 

È stato condannato (pena totalmente espiata) come il basista della rapina alla Over Security di 17 anni fa, ma non ebbe mai la sua parte di bottino, nonostante per quel colpo si fece anni di galera. Per questo ieri, il tribunale collegiale di Nuoro presieduto da Elena Meloni (a latere Alessandra Ponti e Claudia Falchi Delitala) ha assolto Mosé Ledda «perché il fatto non sussiste» e i suoi familiari dall’accusa di riciclaggio dei soldi del provento di quel colpo. Rapina milionaria il cui unico responsabile accertato nelle aule dei tribunali Italiani, ad oggi, rimane il solo Mosé Ledda.

Il colpo

La rapina era quella del 23 maggio del 2006, quando un commando entrò in azione poco prima delle 8 del mattino nel caveau di via Dessanay gestito dalla società di vigilanza Over Security. I malviventi si mossero con facilità, entrarono nell’istituto con delle chiavi. Sorpresero la guardia giurata, prelevarono gli hard disk del sistema di videosorveglianza. Sapevano dove erano custodite e da chi le chiavi che servivano per entrare nella camera di sicurezza. Non solo, una volta dentro dimostrarono anche di conoscere la combinazione della cassaforte, appuntata su un foglietto. Si portarono via 3,5 milioni di euro in contanti, insieme a 150 mila euro in valuta estera, tra dollari americani, australiani, franchi e sterline. Come unico colpevole del blitz il basista Ledda.

Sulle tracce del bottino

L’accusa di riciclaggio di parte del bottino milionario partì nel 2013 da alcune movimentazioni che vennero ritenute sospette dagli inquirenti, con diversi versamenti in contanti. Sotto accusa insieme a Mosé finirono il padre Raimondo (morto durante il dibattimento) e la madre dell’ex guardia giurata, Sebastiana Canu, la sorella Stefania Benedetta, il fratello Marco e il dipendente del Banco di Sardegna Giuseppe Francesco Mele, ieri tutti assolti «perché il fatto non sussiste». Gli imputati erano difesi dagli avvocati Angelo Magliocchetti, Mario e Francesco Lai, Antonella Saba e Salvatore Pinna.

La svolta

La partecipazione a quella rapina, venne confermata da Ledda cinque anni fa quando, con l’indagine sul riciclaggio già avviata, in un incidente probatorio del 2018 lo stesso basista indicò quelli che erano alcuni dei presunti complici che fecero parte del commando che entrò in azione quella mattina. Ma in quell’incidente probatorio, dove per la prima volta Ledda parlò e ammise di essere uno dei responsabili, spiegò anche di non aver mai avuto la sua parte di bottino. Il resto è storia giudiziaria, i testimoni, i documenti portati al dibattimento, dove anche il pm Giorgio Bocciarelli aveva spiegato di non essere in grado di dire se le somme di denaro movimentate dai familiari di Ledda fossero quelle riconducibili al profitto della rapina. Chiedendo l’assoluzione «per i fatti così come contestati» per Mosè e Mele, e la prescrizione per gli altri imputati. Grande soddisfazione è stata espressa dai difensori.

