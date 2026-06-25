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Gruppo E.
26 giugno 2026 alle 01:20

L’Ecuador vola con Plata 

Leggendaria vittoria sulla Germania: la Tricolor passa come terza 

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Ecuador 2

Germania 1

Ecuador (3-5-2) : Galindez, Ordonez, Pacho, Hincapie (26' st Estupinian), Yeboah (40' st Torres), Franco (19' st Preciado), Moises Caicedo, Vite, Angulo (40' st Jordy Caicedo); Plata, Valencia (19' st Rodriguez). Ct Beccacece.

Germania (4-2-3-1) : Neuer, Kimmich (15' st Thiaw), Tah, Rudiger, Raum; Pavlovic (1' st Stiller), Nmecha (19' st Beier), Sane, Musiala, Wirtz (29' st Wirtz), Havertz (15' st Undav). Ct Nagelsmann.

Arbitro : Tori Penso (Usa).

Reti : 2' pt Sanè, 9' pt Angulo, 33' st Plata.

Note : recupero 4' pt-7' st. Angoli: 3-2 per l'Ecuador Ammoniti: Hincapie, Pavlovic, Franco e Plata per gioco scorretto.

New YORK. Bello, veloce e spumeggiante.

È l'Ecuador che batte in rimonta una Germania troppo timida e resta ai Mondiali di calcio qualificandosi come terza grazie ai quattro punti conquistati. Partono forte i tedeschi che passano al secondo minuto con un gol contestato di Sanè, mentre la squadra dell'argentino Beccacece trova il pareggio quasi subito con Angulo.

Nella ripresa, ad una decina di minuti dalla fine, Plata fa impazzire il New York Stadium vestito di giallo regalando una vittoria esaltante alla Tricolor. Nonostante la sconfitta per 2-1, la Nazionale di Nagelsmann conclude al primo posto il Gruppo E davanti alla Costa d'Avorio.

La partita

Tedeschi in vantaggio, dopo soli due minuti, con Sanè con un gol contestato dai giocatori ecuadoriani – ma sia il Var che l'arbitra Tori Penso lo confermano – nonostante un evidente fallo per gioco pericoloso. Numero di Pavlovic che supera in sombrero un avversario, poi Wirtz regala palla a Sané che calcia di prima intenzione e la mette alle spalle di Galindez. La reazione dell'Ecuador non si fa attendere e al nono minuto arriva il gol del pari: i tedeschi perdono palla permettendo ad Angulo dal limite dell'area di anticipa l'intervento di Pavlovic e con un gran tiro da fuori nell'angolino di battere batte Neuer. Una volta in parità entrambe le squadre provano a superarsi ma i primi 45' finiscono 1-1. La ripresa parte con un rigore annullato alla Germania, dopo di che l'Ecuador comincia a spingere forte alla ricerca di un gol che lascerebbe aperte le speranze di qualificazione.

Festa

Il 2-1 arriva a poco più di dieci minuti dal fischio finale: dagli sviluppi di un angolo dalla destra, Rodriguez salta di testa sul primo palo, poi interviene Plata che anticipa un incerto Neuer e l'Ecuador si porta in vantaggio. Un gol che fa impazzire i tanti tifosi dell'Ecuador che hanno colorato di giallo lo stadio di New York e spinto meritatamente la loro Nazionale ai sedicesimi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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