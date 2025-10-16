Lecornu graziato dai socialisti 

Parigi. A piedi dall’Assemblée Nationale al suo ufficio di Palazzo Matignon, Sébastien Lecornu scarica la tensione e ripete ai giornalisti: «Adesso al lavoro! Al lavoro con il dibattito sulla manovra!». Anche se con un margine di soli 18 voti, il Lecornu 2 ha finalmente preso il largo. Le mozioni di sfiducia presentate da La France Insoumise (LFI) e Rassemblement National (RN) sono state respinte.

Il monaco soldato

La strada resta in salita, c’è da scalare il muro della manovra più difficile degli ultimi anni, 30 miliardi di euro, tagli, sacrifici. Con un parlamento senza maggioranza al quale Lecornu, per assicurarsi il voto dei socialisti, che hanno definitivamente abbandonato gli altri partiti di sinistra, ha promesso di non far ricorso al 49.3, l’articolo della Costituzione che dà facoltà al governo di far passare le leggi urgenti senza dibattito articolo per articolo ma soltanto con un voto finale, sul quale l’esecutivo pone la fiducia. Il “monaco soldato” di Emmanuel Macron, come si è autodefinito giorni fa regalando all’opposizione un’immagine su cui ironizzare, ha fatto il pieno dei voti del centro e dei Républicains (solo una deputata ha votato per la sfiducia) e di quasi tutti i socialisti (7 su 69 le defezioni). Il margine di 18 voti non ispira sicurezza per il futuro, sarebbero stati più incoraggianti i 24 che i calcoli della vigilia indicavano.

La legge Zucman

La gauche è spaccata, il Nuovo Fronte Popolare delle passate elezioni non esiste più, i socialisti hanno mantenuto l’impegno di non votare con i compagni di coalizione se Lecornu avesse concesso loro il più importante dei segnali di rottura con il passato. E lo stop alla riforma delle pensioni, per la gioia di chi è alla soglia dei 62 anni, è arrivato. Ma Olivier Faure ha avvertito: «La nostra fiducia non è per sempre», il PS si batterà articolo dopo articolo durante l’esame della manovra che durerà fino a fine anno. A cominciare dalla “legge Zucman”, la sovrattassa per i super ricchi, l’1% della popolazione, diventata ormai un simbolo per la sinistra francese. Lecornu, che di Zucman e di una temuta fuga all’estero di miliardari francesi non vuol sentir parlare, aveva lanciato un ultimo appello dalla tribuna dell’Assemblée National, invocando «un momento di verità» e una scelta «fra ordine repubblicano e disordine».

Macron in campo

In giornata è dovuto scendere in campo anche Macron, per rassicurare i suoi, pronti a non votare lo stop alla riforma previdenziale: «È doloroso per tutti noi - ha detto il presidente secondo fonti di BFM TV - so quanto vi costa questa sospensione, quanto vi è costato difendere questa riforma, le minacce, talvolta la violenza. Questa battaglia era e rimane giusta. Ma c’era bisogno di un compromesso per consentire la stabilità». Dalla prossima settimana, con la manovra e la legge di bilancio della Sécurité sociale, comincia un nuovo capitolo della Francia senza divisa in tre tronconi politici, nessuno dei quali in grado di coagulare una maggioranza. Anche il Rassemblement National di Marine Le Pen, confermato primo partito dai sondaggi che lo vedono al 32-33% al primo turno, ieri al momento della votazione è apparso un partito sempre molto isolato. Oltre ai suoi 139 deputati, sono stati soltanto in 5 in tutto il Parlamento quelli che hanno seguito il partito di Marine Le Pen.

