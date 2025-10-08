Lecornu getta la spugna Macron ha 48 ore per trovare un premier 

Parigi. «Le ho provate tutte. Considero che la mia missione sia finita» ed Emmanuel Macron nominerà un nuovo primo ministro nelle «prossime 48 ore». Dopo due giorni di consultazioni al fotofinish, il premier dimissionario Sébastien Lecornu getta la spugna ma annuncia in diretta su France 2 che la Francia si concede altro tempo per uscire dall’impasse.

L’ipotesi “italiana”

«Un cammino è ancora possibile», spiega ottimista, garantendo che l’attuale situazione «permette» al presidente all’angolo di nominare un altro primo ministro entro due giorni. «C’è una maggioranza assoluta di deputati all’Assemblea Nazionale che rifiuta lo scioglimento», invocato ancora ieri dal Rassemblement National di Marine Le Pen (Rn) e dalla France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon (Lfi). «In fondo, ci serve una squadra che decida di rimboccarsi le maniche e risolva i problemi del Paese» fino al voto presidenziale tra due anni, spiega Lecornu, facendo pensare ad una sorta di governo tecnico all’italiana, con un premier super partes incaricato di traghettare la seconda economia della zona euro fino alle presidenziali. Quanto alla manovra finanziaria 2026, «tutte le formazioni politiche che sono venute a Matignon hanno detto di non volersi assumere il rischio di non avere una bilancio entro fine dicembre». E andrebbe considerata la sospensione della riforma previdenziale, invocata dal Partito socialista per scendere a patti con i macroniani: per Lecornu «bisognerà trovare una strada affinché ci sia un dibattito» nei prossimi giorni.

Presidente isolato

A questo punto la palla passa a Macron, il presidente scaricato anche da suoi ex fedelissimi come gli ex premier Gabriel Attal («Non capisco più le sue scelte») e Edouard Philippe («Dovrebbe organizzare presidenziali anticipate»). Il capo dello Stato «si esprimerà in tempo utile», ha riferito Lecornu. Il Rassemblement National, intanto, ha moltiplicato gli appelli per un ritorno immediato alle urne: «Adesso, basta, censuro tutto. La farsa è durata abbastanza. Fischiamo la fine della ricreazione», ha detto Marine Le Pen, tornando ad invocare elezioni anticipate «assolutamente inevitabili» oppure «le dimissioni del presidente, anche queste mi andrebbero bene». Intanto il capo dei Républicains (Lr), Bruno Retailleau, considerato uno dei principali responsabili delle dimissioni di Lecornu, avrebbe detto a Macron che il prossimo premier non dovrà essere «socialista, né macroniano». Secondo un sondaggi Toluna Harris Interactive per radio RTL, il RN vola nelle intenzioni di voto, raccogliendo il 34-35% dei favori, con un crollo del blocco centrale macroniano.

