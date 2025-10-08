VaiOnline
Francia in crisi.
09 ottobre 2025 alle 00:41

Lecornu getta la spugna Macron ha 48 ore per trovare un premier 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Parigi. «Le ho provate tutte. Considero che la mia missione sia finita» ed Emmanuel Macron nominerà un nuovo primo ministro nelle «prossime 48 ore». Dopo due giorni di consultazioni al fotofinish, il premier dimissionario Sébastien Lecornu getta la spugna ma annuncia in diretta su France 2 che la Francia si concede altro tempo per uscire dall’impasse.

L’ipotesi “italiana”

«Un cammino è ancora possibile», spiega ottimista, garantendo che l’attuale situazione «permette» al presidente all’angolo di nominare un altro primo ministro entro due giorni. «C’è una maggioranza assoluta di deputati all’Assemblea Nazionale che rifiuta lo scioglimento», invocato ancora ieri dal Rassemblement National di Marine Le Pen (Rn) e dalla France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon (Lfi). «In fondo, ci serve una squadra che decida di rimboccarsi le maniche e risolva i problemi del Paese» fino al voto presidenziale tra due anni, spiega Lecornu, facendo pensare ad una sorta di governo tecnico all’italiana, con un premier super partes incaricato di traghettare la seconda economia della zona euro fino alle presidenziali. Quanto alla manovra finanziaria 2026, «tutte le formazioni politiche che sono venute a Matignon hanno detto di non volersi assumere il rischio di non avere una bilancio entro fine dicembre». E andrebbe considerata la sospensione della riforma previdenziale, invocata dal Partito socialista per scendere a patti con i macroniani: per Lecornu «bisognerà trovare una strada affinché ci sia un dibattito» nei prossimi giorni.

Presidente isolato

A questo punto la palla passa a Macron, il presidente scaricato anche da suoi ex fedelissimi come gli ex premier Gabriel Attal («Non capisco più le sue scelte») e Edouard Philippe («Dovrebbe organizzare presidenziali anticipate»). Il capo dello Stato «si esprimerà in tempo utile», ha riferito Lecornu. Il Rassemblement National, intanto, ha moltiplicato gli appelli per un ritorno immediato alle urne: «Adesso, basta, censuro tutto. La farsa è durata abbastanza. Fischiamo la fine della ricreazione», ha detto Marine Le Pen, tornando ad invocare elezioni anticipate «assolutamente inevitabili» oppure «le dimissioni del presidente, anche queste mi andrebbero bene». Intanto il capo dei Républicains (Lr), Bruno Retailleau, considerato uno dei principali responsabili delle dimissioni di Lecornu, avrebbe detto a Macron che il prossimo premier non dovrà essere «socialista, né macroniano». Secondo un sondaggi Toluna Harris Interactive per radio RTL, il RN vola nelle intenzioni di voto, raccogliendo il 34-35% dei favori, con un crollo del blocco centrale macroniano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari

Parcheggi scomparsi, la guerra dei numeri

l Artizzu, Madeddu
Il delitto di Palau

Incontri in barca e richieste di aiuto: stretta sui complici

Dopo il sopralluogo a Conca Entosa, oggi i Ris sullo yacht di famiglia 
Andrea Busia
Cronaca

Scontro sulla Statale, un morto

L’incidente a Villasor, vittima un operaio 45enne di Serramanna 
Maurizio Pilloni Ignazio Pillosu
L’operazione

Narcotraffico, coinvolto anche uno dei rapitori di Augusto De Megni

Il 74enne Sebastiano Murreddu, di Orune per il Gip ha un alto spessore criminale 
Francesco Pinna
Ogliastra

L’arsenale era a casa di Locci

Roberto Secci
Bilancio

Il Governo accelera sulla Manovra

Il disegno di legge sul tavolo del Consiglio dei ministri entro metà ottobre  
L’inchiesta

«Siamo mafiosi, Cortina è nostra»

Arrestati tre ultras laziali. Il Pm: puntavano agli appalti dei Giochi invernali 