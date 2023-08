L’economia europea rallenta:  sui tassi la Bce è a un bivio e valuta una pausa dei rialzi 

È una scommessa, si potrebbe quotare 50 e 50. Il prossimo rialzo dei tassi da parte della Bce viaggia su queste percentuali, con gli analisti divisi. Ma un tassello a favore di una pausa in settembre è venuto dagli indici Pmi della zona euro, che valutano la propensione agli acquisti delle aziende nei diversi settori produttivi. Il manifatturiero tiene, ma le prospettive nel comparto dei servizi, che fino a oggi aveva fatto barriera a una possibile recessione, sono in calo. E molto sotto le stime.

Previsioni

Nella prossima riunione di metà settembre, la Banca centrale europea, che già rifletteva, potrebbe decidere di non lanciare il decimo rialzo consecutivo dei tassi per far rifiatare l'economia. L'indice Pmi del settore servizi in Germania in agosto è infatti sceso a 47,3 punti rispetto a 51,5 delle stime e al 52,3 segnato in luglio. Stesso trend in Francia, con i dati complessivi dell'Eurozona a quota 48,3 rispetto ai 50,5 previsti. E non va meglio con l'indicatore di fiducia dei consumatori, in calo di 0,9 punti sia nell'Ue sia nell'area dell'euro, dove l'indice si porta rispettivamente a -17 e a -16 punti, ben al di sotto della sua media di lungo periodo.

Pressing

E le pressioni dei governi su Francoforte ovviamente proseguono. «Sono critico verso la Bce perché l'aumento dei tassi danneggia la crescita del nostro Paese», interviene il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ricordando che «in Cina per contrastare la crisi della bolla immobiliare il tasso di interesse è stato diminuito. È quello che si doveva fare ed è l'esatto contrario di quello che ha fatto la Bce», spiega Tajani. L'attesa ora è puntata sulla Fed, che presto aprirà il consueto meeting di Jackson Hole, guardando anche ai tassi sui mutui americani che schizzano ai massimi dal 2000: per i prestiti a 30 anni con tasso fisso sono arrivati a interessi del 7,31%. Domani è in programma il discorso del governatore Powell e «riteniamo - afferma Filippo Diodovich, Senior market strategist di Ig Italia - che non ci saranno segnali di rilassamento perché i principali risultati non sono ancora stati raggiunti».

Mercati

Ovvia la reazione dei mercati. L'euro dopo la diffusione degli indici Pmi ha invertito la rotta, faticando a tenere quota 1,08 sul dollaro, mentre si sono fortemente abbassati i rendimenti dei titoli di Stato: il Btp ha ceduto 13,9 punti base al 4,15%, mentre il Bund tedesco è arretrato al 2,5%. Le Borse hanno tenuto, più incerte sul fatto che davvero la Bce possa rinunciare al rialzo dei tassi in settembre.

L’analista Max Wienke, è convinto: la lotta all'inflazione «è una priorità per le banche centrali del G10, ma ci aspettiamo che la Bce rimanga ferma, senza fare ulteriori rialzi, per il resto dell'anno». Di parere contrario Tomasz Wieladek, Chief european economist di T. Rowe Price. «La Bce continuerà a inasprire la politica monetaria a settembre, con dati sull'inflazione che si sono rivelati più "vischiosi” del previsto», spiega Wieladek, secondo il quale la Bce potrebbe dare un peso relativo agli indici Pmi «perché negli ultimi trimestri hanno rispecchiato meno l'attività reale».

