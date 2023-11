«L’economia di Papa Francesco un modello per i più giovani» 

Oggi e venerdì l’aula magna del Seminario Arcivescovile (via monsignor Giuseppe Cogoni 9 a Cagliari) ospiterà due giornate di studio sul tema “The Economy of Francesco: Radici, sfide e prospettive”. L’evento, organizzato dal Progetto Policoro della Diocesi in collaborazione con la Facoltà di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche.

Due i momenti di riflessione con i giovani e gli studiosi del territorio rispetto ai temi dell’Economia civile, e di come alcuni principi ispiratori dell’Economia di Francesco possano essere applicati concretamente nel quotidiano, attraverso la guida di esperti del settore. Sarà l’arcivescovo Giuseppe Baturi ad aprire i lavori. Il via oggi dalle 17 alle 19 e domani dalle 9.30 alle 17.

