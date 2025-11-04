VaiOnline
Il Rapporto.
05 novembre 2025

L’economia della provincia: boom delle esportazioni a inizio 2025 

Un’economia ancorata ai settori tradizionali ma sempre più vivace in ambiti innovativi. È l’immagine che emerge dal Rapporto sull’economia della provincia curato dall’Osservatorio economico della Camera di Commercio, guidato da Maria Luisa Ariu. Il tessuto economico si conferma resiliente e dinamico, con segnali di eccellenza su occupazione, export e imprenditoria femminile e giovanile. Restano però fragilità strutturali, legate alla prevalenza di micro-imprese, alla bassa natalità imprenditoriale e alla scarsa redditività in settori chiave.

A fine 2024, le imprese registrate in provincia erano 31.275, di cui 27.745 attive. Il numero complessivo resta stabile (+0,2%), ma crescono le società di capitali (+4,1%) e le imprese a conduzione femminile (24,4% sul totale), che superano le medie regionale e nazionale. Anche l’imprenditoria giovanile supera le altre medie con il 10,4% di imprese guidate da under 35. Gli occupati nelle imprese salgono a 51.464, con un incremento del +1,7% in un anno. Il dato è ancora più rilevante nel primo trimestre 2025, che registra un +7,8% di occupati, al di sopra della media nazionale (+1,8%). Tra i comparti, al primo posto si collocano i servizi alle imprese, con un incremento occupazionale del +10,7%. Seguono i trasporti e spedizioni (+9,2%) e il turismo (+3,8%). Exploit delle esportazioni (+176,8% nel primo trimestre 2025 rispetto al 2024). L’agricoltura, con il 36,9% delle imprese attive (vs 13,5% nazionale), resta dominante.

