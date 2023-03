L’economia crolla, ora Mosca ha paura 

Davanti ai suoi ministri e alla nazione Putin non ha rinunciato a lanciare segnali di speranza. Le sanzioni, ha osservato, potranno avere un impatto negativo sull’economia «a medio termine», ma è necessario avere fiducia e «migliorare l’efficienza e assicurare la sovranità tecnologica, umana e finanziaria del Paese», riducendo la burocrazia. Ci sono inoltre segnali positivi, secondo lui, anche grazie alla cooperazione «con i Paesi in rapido sviluppo dell’Est e del Sud» del mondo.

La questione è centrale non solo per le sorti dei cittadini russi, ma anche per l’evolversi del conflitto ucraino. In gioco è infatti la capacità di Mosca di reggere finanziariamente lo sforzo militare in uno scontro con Kiev e con l'intero Occidente di cui non si vede la fine. «Questa guerra ibrida che hanno scatenato contro il nostro Paese durerà per lungo tempo», ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. E allora, ha avvertito, «abbiamo bisogno di fermezza, fiducia, concentrazione e unità attorno al presidente».

Mosca. Le sanzioni imposte dall’Occidente potranno avere «effetti negativi» sulla Russia. Le parole pronunciate da Vladimir Putin in una riunione del governo confermano che le preoccupazioni serpeggiano tra le alte sfere dello Stato, soprattutto se paragonate a quanto affermato solo due settimane fa dal presidente, quando aveva detto che le misure restrittive di Europa e Stati Uniti avevano fatto «solo del bene» al Paese. Ad alimentare le inquietudini sembra essere soprattutto il deficit del bilancio statale, che nei primi due mesi dell’anno è esploso raggiungendo i 34 miliardi di dollari, tanto da far concludere al Wall Street Journal che «l’economia russa sta per crollare».

I nodi

Lo scenario

Un po' meglio va con il petrolio. La compagnia russa Rosneft ha fatto sapere di aver firmato con la Indian Oil Company un accordo per «un aumento significativo» delle esportazioni di greggio verso New Delhi. Il petrolio russo Urals viene tuttavia normalmente venduto a prezzi scontati, soprattutto alla Cina. Il bilancio statale (in cui il 42% delle entrate è rappresentato dall'export energetico) si è chiuso con un deficit del 2,3% sul Pil.

