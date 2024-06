L’economia corre ma i servizi mancano 

La Gallura, con Olbia in testa, riluce per il suo sistema economico ma ci sono zone d'ombra che, se non affrontate a più livelli, potrebbero comprometterne lo sviluppo. A lanciare l'allerta, Confartigianato Gallura: se da un lato, crescono il numero delle imprese e dell'occupazione, il turismo e servizi collegati, dall’altro sono al palo le infrastrutture viarie e la sanità. Senza trascurare la doppia velocità di crescita del territorio e il conseguente “effetto ciambella”, con i Comuni costieri sempre più attrattivi e i piccoli centri che si spopolano.

«Ci chiediamo per quanto tempo ancora la nostra area riuscirà a mantenere i buoni indicatori di crescita, che la descrivono in controtendenza rispetto al resto della Regione, nonostante le gravi carenze infrastrutturali viarie, una sanità ai minimi termini per numero di posti letto e in crisi perenne per quanto riguarda l'assistenza in reparti fondamentali o nei pronto soccorso e la discesa agli inferi durante la stagione turistica con una domanda impossibile da supportare per il sistema sanitario gallurese», dice la presidente, Marina Manconi. Tante le criticità che, secondo Manconi, «vengono nascoste come la polvere sotto il tappeto: dal problema abitativo a quello dei rifiuti e dell’ambiente, dalla formazione all'offerta scolastica, dai servizi sempre più insufficienti alla crescita devastante dei prezzi». Confartigianato Gallura chiede alla Regione che crei le condizioni per un patto per lo sviluppo che non lasci indietro nessun territorio e ai sindaci locali di essere uniti per portare avanti le istanze territoriali.(t.c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA