L’Ecomuseo del paesaggio è realtà, pronto il taglio del nastro 

Ultimi dettagli da rifinire, poi l’Ecomuseo del paesaggio sarà pronto per il taglio del nastro ufficiale. La rinascita di Casa Cara a Selargius è visibile da tempo: l’anteprima del restauro dentro e fuori la storica domus campidanese in via Fratelli Bandiera c’è stata per l’edizione 2024 dell’Antico sposalizio selargino. Esperienza replicata quest’anno con le iniziative pre nozze, dalla rievocazione del fidanzamento di un tempo sino alla vestizione della futura sposa.

In futuro l’edificio sarà un museo che mette in vetrina la storia e l’identità cittadina, dalla filiera del vino sino al racconto dell’iniziativa più importante per Selargius, Sa Coja Antiga. Di recente il Comune ha anche partecipato a un bando per conquistare un ulteriore finanziamento Pnrr per creare un percorso espositivo multimediale all’interno dell’antica casa campidanese in fase di restauro. Un progetto di digitalizzazione che «permetterebbe al Comune», era spiegato nella delibera approvata dalla Giunta, «di raggiungere l’obiettivo di rendere l’Ecomuseo un vero strumento di valorizzazione del territorio, delle sue risorse ambientali e paesaggistiche e, soprattutto, delle comunità locali e della loro storia».

