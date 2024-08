L’Ecomuseo debutta con Sa Coja Antiga 

La Casa museo di via Fratelli Bandiera si prepara ad ospitare - per la prima volta - le tappe più importanti del Matrimonio selargino: la serenata in campidanese, il trasferimento del corredo, sino alla vestizione della sposa la mattina delle nozze. Sono tre degli appuntamenti clou dell’edizione 2024 di Sa Coja Antiga che saranno concentrati nella parte di Ecomuseo del paesaggio fresco di restyling. «Una struttura comunale che in futuro diventerà il fulcro dell’attività culturale in città», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas.

La nuova struttura

Per l’Ecomuseo sarà una sorta di battesimo, non una vera e propria inaugurazione. «Mancano alcuni interventi da completare», spiega l’assessore, «ma nel cortile e in quella che un tempo era la casa della famiglia Cara, i lavori sono stati ultimati». Alle spalle c’è un progetto di restyling costato poco meno di 2 milioni euro finanziati con il Patto per il Sud, concentrato nella casa campidanese di via Fratelli Bandiera. In futuro sarà una vetrina per la filiera del vino, dalla coltivazione alla produzione, tutto concentrato negli spazi dell’ex cantina e nel portico della casa del centro storico: l’idea è quella di avere un museo che - attraverso un percorso di pannelli didascalici e l’esposizione di antichi manufatti - mostri le diverse fasi di lavorazione per ottenere il vino. Spazio anche alla tradizione del Matrimonio selargino che sarà ospitata dentro la struttura e lungo il viale d’accesso.

Sa Coja

Fra poche settimana ci sarà una prima anticipazione. Il 6 settembre l’Ecomuseo ospiterà Sa cantada a is picciocas , la serenata in campidanese - che si concluderà a tarda sera nella sede della Pro Loco in via Bezzecca - il giorno seguente sarà il fulcro della tradizione del trasferimento del corredo. E sarà sempre nella nuova struttura comunale di via Fratelli Bandiera che, la mattina dell’8 settembre, si svolgerà la vestizione della sposa prima del corteo nuziale verso la parrocchia Maria Vergine Assunta. Lì dove quest’anno Fiorella Esu e Davide Musiu, la coppia scelta dalla Pro Loco per l’edizione 2024, si giureranno amore eterno con l’antico rito del matrimonio in catene. «Finalmente avremo una struttura comunale a disposizione», commenta Gianni Frau, storico presidente della Pro Loco di Selargius, «sinora sono stati i privati, che ringraziamo, a offrirci ospitalità per questi appuntamenti dell’Antico sposalizio». Il riferimento è a Casa Ligas, per anni fulcro della manifestazione culturale di settembre.

Il futuro

L’inaugurazione vera e propria dell’Ecomuseo è in programma tra fine 2024 e l’inizio del prossimo anno, salvo imprevisti. Nel frattempo si pensa già al suo futuro insieme a Casa Putzu, l’ex Caserma Cavalleggeri e l’ex scuola elementare di via Dante: tre strutture storiche all’interno di un grande polo museale che valorizzi il patrimonio selargino anche in chiave turistica, oltre che culturale.

