L’ecomostro dimenticato 

Un ecomostro domina la zona industriale di Pratosardo. Lo “scheletro” di blocchetti risale a più di vent’anni fa quando, in un periodo glorioso per la zona industriale, si era deciso di fare un’unica enorme struttura che includesse la sede del Consorzio industriale di Pratosardo, quella del Consorzio provinciale, banca, poste e tutti gli uffici e i servizi necessari alle aziende dell’area. All’improvviso il sogno è stato archiviato, lasciando solo macerie. A raccontare i fatti avvenuti (con relative conseguenze) sono gli operatori della zona.

Gli imprenditori

«L’idea era buona, ma sono stati buttati tanti soldi - afferma l’ex presidente del Consorzio operatori, Carlo Pellegrini -. Erano stati acquistati anche i materiali come piastrelle, sanitari, rubinetterie, marmi; ad oggi tutto rubato. Da quel che so, l’impresa è andata via lasciando grossi debiti». Gli fa eco l’operatore Peppe Mattu: «Si trattava di una struttura progettata nei tempi d'oro. Una sorta di sede megagalattica con uffici, sale congressi, di tutto e di più per cui hanno stanziato milioni delle vecchie lire. La questione poi rimase lì a mezz’asta, e l’ecomostro è stato il regalo che ci siamo ritrovati. Hanno speso l’ira di Dio, per ottenere perdita e degrado. È l’immagine della decadenza».

Ditta in fuga

Esplicito anche l’attuale presidente del Consorzio operatori Giampiero Pittorra, che afferma: «È il simbolo del fallimento industriale. È stato progettato dal Consorzio industriale di Pratosardo insieme a quello provinciale che avevano pensato di unire le forze per lasciare un ecomostro, fermo con le quattro frecce da decenni. L’impresa siciliana si dice sia fuggita con i soldi in tasca più di vent’anni fa. Ora la proprietà è del Consorzio zir». Aggiunge: «Non è un’opera venuta fuori da imprenditori, ma da un Consorzio che dovrebbe muoversi per le aziende. Per noi rappresenta un costo perché vi alloggiano cornacchie, randagi, erbacce che arrecano danni alle attività intorno, oltre al danno erariale per aver creato un qualcosa che non si è riusciti a portare a termine». Interviene anche il commissario del Consorzio zir, Gabriele Leoni: «Il progetto in quell'immobile era grande, nasce come incubatore di imprese. L’area era stata ceduta, ma è incompiuta, per vari motivi con l’appalto non è andato a buon fine. In principio se ne occupava il Consorzio provinciale, poi ha ceduto al Zir. È un rustico che va messo a valore anche se necessita di risorse importanti e di una riqualificazione. Penso non sia più plausibile il trasferimento dei due Consorzi, ma ha potenzialità importanti».

