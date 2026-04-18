«L’Ecomobile? È un disastro» 

I residenti nei villaggi non ci stanno. La cancellazione delle isole ecologiche nei villaggi sulla vecchia Orientale e la sostituzione con l’Ecomobile non piace ai residenti. Il caso è finito anche in Consiglio comunale con una interrogazione di Aldo Lobina. Il Comune di Sinnai si dice pronto «ad ascoltare critiche e proposte. Ma le isole ecologiche non possono essere riproposte perché troppo impattanti per l’ambiente». Lo hanno detto ieri la sindaca Barbara Pusceddu e l’altro giorno in Consiglio l’assessora Katuscia Concas. A gestire il nuovo servizio è la Cosir che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani in tutto il territorio comunale.

Le proteste

Le “isole ecologiche”, sono state già rimosse a Monte Cresia, Villaggio delle Mimose, Cuili Leporis, S’Incantu, San Paolo (bassa) e Burranca. Tra le proteste e le semplici segnalazioni che arrivano dai villaggi. «L’Ecomobile – si legge in diversi interventi di chi abita nelle frazioni - sta arrivando solo per poche ore nei giorni previsti dal calendario. Il risultato? Non tutti gli utenti che pagano la Tari hanno la possibilità di usufruire del nuovo servizio». Residenti e proprietari di seconde case ritengono «inaccettabile la soluzione imposta». «Una soluzione aggiungono - non discussa, né condivisa dal Comune con la cittadinanza. Noi residenti siamo costretti a farci carico del servizio, «siamo costretti a percorrere – dice Alberto Tidu, residente a Monte Cresia – a percorrere diversi chilometri in auto per raggiungere l’Ecomobile in sosta».

Il dibattito

L’assessora comunale Katiuscia Concas ammette che le cose non vanno bene: «Il nostro obiettivo è quello di incontrare gli utenti, ascoltare le proposte e cercare le soluzioni di concerto con loro. Di certo con le isole ecologiche abbiamo avuto tantissimi problemi a causa dell’abusivismo e dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Più volte il Comune di Sinnai è intervenuto con le bonifiche affrontando spese notevoli. Questa è la realtà, le discariche abusive proliferano un po' ovunque anche con l’abbandono di materiali speciali, inquinanti e dannosi per l'ambiente».

In Aula

Il caso è rimbalzato venerdì in Consiglio comunale con l’interrogazione di Aldo Lobina. «Il malumore c’è, eccome – ha detto l’esponente di “Sinnai libera”. C’è chi, forse provocatoriamente, chiede il commissariamento del Comune: «Il calendario proposto non garantisce evidentemente un servizio adeguato. Bisogna trovare le soluzioni».

Gabriel William Martini, propone di «recuperare le isole ecologiche recintandole e dettandole di telecamere per individuare gli abusivi e magari dando la possibilità con utilizzo di una “carta” per aprire il cancello, depositare i rifiuti e richiudere sotto l'occhio vigile della telecamera. Se si vuole puntare sull’Ecomobile, bisogna prevedere invece soste più lunghe nella mattinata come nel pomeriggio».

Si troverà una soluzione? «C’è la disponibilità al dialogo – assicura la sindaca Barbara Pusceddu – è però impossibile la riapertura delle “Isole”, diventate bombe ecologiche. Lo scorso anno si è anche sviluppato un incendio che ha minacciato il bosco».

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