L’ecologia e il digitale, le sfide del pecorino per stare sul mercato 

Il comparto ovino della Sardegna vive un momento d’oro grazie alle quotazioni del prezzo del latte. I costi di produzione, per gli allevatori, sono sensibilmente cresciuti (energia, foraggio, mangimi, concimi), ma una retribuzione attorno ai 2 euro al litro (riconosciuto dalle cooperative e dalle industrie di trasformazione) autorizza una punta di soddisfazione tra le imprese del settore, che vanta un patrimonio di 2,6 miioni di capi ovini. A sostenere l’economia, nel bene e nel male, è sempre il Pecorino romano, che assorbe il 60% della produzione sarda di latte ovino.

L’occasione per fare il punto è arrivata ieri mattina a Pattada (nel salone dell’ex Cinema Santa Croce) in un incontro promosso dall’associazione culturale “Rinascere”. «Il 2023 è stato un anno importante, grazie a vette mai viste prima per il prezzo del latte», ha evidenziato l’agronomo Renzo Canalis dell’associazione “Rinascere”. Ma non ci si culla sugli allori, anche perché, ha aggiunto Canalis, «a livello globale c’è un’inversione di tendenza sul prodotto». Il settore è in forte evoluzione, ha confermato il direttore del Consorzio di tutela della Dop del Pecorino romano, Riccardo Pastore. «Certo è», ha aggiunto subito con soddisfazione, «che il nostro è un prodotto sempre più conosciuto e apprezzato nel mondo». Un formaggio che va incontro alle esigenze del consumatore, «senza modificare le origini del prodotto e l’attaccamento con il territorio».

L’incontro di Pattada, dedicato al tema “Uno sguardo al futuro del comparto ovino sardo”, ha favorito un confronto tra docenti universitari ed esperti delle agenzie agricole della Regione, Agris, Argea e Laore. È intervenuto, tra gli altri, Salvatore Palitta, presidente della cooperativa “La Concordia”. «Di fronte abbiamo una sfida importantissima: la trasformazione ecologica e digitale», ha detto Antonello Carta di Agris. «L’allevamento deve trasformarsi e la strada è quella di trovare professionalità qualificate che possano supportare le aziende».

