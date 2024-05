L’ecocentro sino al 31 maggio non ritirerà i rifiuti ingombranti 

Stop al conferimento rifiuti ingombranti all’ecocentro comunale di Serramanna. Le limitazioni, che dureranno fino al prossimo 31 maggio, sono dovute a cause indipendenti dall’Amministrazione comunale. «È in corso – spiegano dal Municipio – una attività di manutenzione straordinaria in fase di esecuzione presso l'impianto di recupero e riciclo di rifiuti non pericolosi del Tecnocasic.

La sospensione del ritiro dei rifiuti ingombranti è solo l’ultimo dei disservizi che caratterizzano da tempo l’ecocentro di Serramanna, ospitato in un’area di proprietà del Cisa Consorzio di Serramanna, come evidenziato più volte anche dalla minoranza consiliare. «Un disastro totale, è stato chiuso per mesi ma dalla riapertura non è che sia andata meglio: chi va all’ecocentro trova spesso i contenitori pieni e deve tornare indietro. Accade anche più volte in un mese», è stata la critica di Gigi Piano durante l’ultima seduta consiliare.

L’ecocentro aveva riaperto i battenti a febbraio, dopo oltre due mesi di chiusura dovuta ai lavori resi necessari per un incidente che aveva visto un’auto impattare sui cancelli della struttura, danneggiando seriamente il sensore che regola la sbarra d’accesso. La Giunta del sindaco Gabriele Littera intende porre definitivamente fine ai disagi con la realizzazione di un ecocentro di proprietà del Comune nel Pip. Il progetto, da 690 mila euro, è stato approvato in Consiglio.

