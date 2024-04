L’ecocentro riapre dopo un anno d’attesa  

L’isola ecologica della zona industriale di Selargius riapre i cancelli dopo più di un anno di stop. L’apertura era attesa da mesi, fra disagi e polemiche dei cittadini costretti ad arrivare sino a Su Pezzu Mannu per liberarsi dei rifiuti ingombranti. «Entra ufficialmente in funzione l’ecocentro di via Fermi», l’annuncio del sindaco Gigi Concu ieri mattina dopo l’apertura, «una struttura che andrà ad affiancare l’altra di proprietà comunale».

L’acquisto

L’operazione di acquisto è stata chiusa lo scorso novembre con la cessione per poco più di 460mila euro, risorse versate da San Germano - che gestisce dal 2023 l’igiene urbana in città - all’ex consorzio Campidano Ambiente, e che in parte saranno resi dal Comune durante i prossimi cinque anni sotto forma di canone mensile come previsto nel contratto.

Ieri l’inaugurazione dopo gli ultimi lavori di manutenzione. «Andiamo a ultimare il processo di centralizzazione del servizio sul territorio», aggiunge il sindaco, «un’operazione fondamentale per assicurare stabilità e per evitare eventuali interruzioni o rallentamenti anche nel futuro. E soprattutto», dice ancora Concu, «offriamo un nuovo servizio ai selargini che non saranno più costretti a raggiungere l’altro ecocentro. Il tutto con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il servizio e di ridurre gli abbandoni sul territorio».

I giorni

Definito il calendario degli orari di apertura: il lunedì e il giovedì dalle 12 alle 18, martedì, venerdì e domenica dalle 8 alle 14, sabato dalle 9 alle 12, e dalle 15 alle 18. Mercoledì il giorno di chiusura. «Un altro tassello che ci consente di garantire un servizio più puntuale, in questo caso principalmente a vantaggio dei residenti del centro cittadino», commenta il responsabile commerciale per la Sardegna della società San Germano, Stefano Corda. «In questi mesi il centro di raccolta di Su Pezzu Mannu è stato utilizzato da chi vive a Su Planu e Is Corrias, raramente dagli altri selargini perché troppo lontano». Via libera al conferimento di tutti i rifiuti, tranne quelli elettrici ed elettronici che hanno bisogno di particolari contenitori disponibili - assicurano dalla società - nel giro di qualche settimana.

La raccolta

Obiettivo ridurre le discariche, ma non solo. «Abbiamo chiuso il 2023 con una media del 79,11 per cento», sottolinea il sindaco, «e iniziato il 2024 sfiorando l’80 per cento (79,99). Ovviamente dobbiamo continuare a migliorare ulteriormente il dato».

