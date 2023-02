L’ecocentro resta chiuso: «Da oltre due mesi solo disagi per i cittadini» 

Fioccano le proteste per la chiusura dell’ecocentro comunale, che va avanti da oltre due mesi. I disagi sono pesantissimi come ricordano numerosi sangavinesi sorpresi dell’improvvisa sospensione del servizio che nel passaggio dal vecchio gestore, la San Germano, al nuovo (la ditta Formula Ambiente) non è ancora ripartito. Lo rimarca con forza Luca Vaccargiu, portavoce del gruppo “Cittadini Attivi San Gavino": «La situazione è insostenibile perché manca un servizio di fondamentale importanza per i tanti cittadini abituati a conferire nell’ecocentro della zona artigianale. In più c’è il rischio che chi abitualmente portava i materiali ingombranti o altri rifiuti in questo luogo cerchi di smaltirli nelle campagne o in discariche abusive».

La protesta

Sulla stessa linea il pensionato Gianni Palombo, che fa parte dell’associazione Anpana: «La chiusura dell’ecocentro è gravissima e ci sono ancora alcuni cassoni di batterie abbandonate a cielo aperto. L’ecocentro ha solo il collaudo amministrativo e non quello della Asl previsto per legge. I liquami sono stati spesso scaricati nel terreno in maniera non autorizzata, creando un grave danno ambientale: se lo fa un cittadino qualunque verrebbe subito denunciato. Inoltre in passato il conferimento nell’ecocentro non è mai avvenuto in condizioni di sicurezza perché c’era il rischio di farsi male depositando i rifiuti nei cassoni».

I consiglieri

Rincarano la dose i consiglieri del gruppo misto Stefano Altea e Nicola Orrù: «Stiamo raccogliendo sempre più lamentele e preoccupazione da parte della popolazione a causa della prolungata chiusura dell'ecocentro. È assurdo, quanto inspiegabile, che nonostante si sapesse che il vecchio appalto sarebbe finito, ci si è fatti trovare impreparati per evitare l'interruzione di un servizio fondamentale per i cittadini. Come sempre, l'amministrazione dimostra poca attenzione e superficialità nella gestione anche degli aspetti più ordinari».