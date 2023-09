L’ecocentro resta aperto 24 ore al giorno 

Il nuovo ecocentro di Capoterra resta aperto 24 ore al giorno e tutti i giovani dell’anno. Grazie a un cancello automatizzato che si apre con la tessera sanitaria, si possono gettare i rifiuti anche nel cuore della notte oppure a Capodanno. Nel resto del piazzale, poi, ci sono cassoni e contenitori di ogni tipo pronti a raccogliere ogni tipologia di materiale.

L’apertura

Ha aperto i battenti solamente da una settimana, ma l’ecocentro della zona di Sant’Angelo accoglie ogni giorno tantissimi cittadini, che in pochi minuti riescono a liberarsi di ogni genere di rifiuto. Plastica, imballaggi di ogni genere, ingombranti, vecchi elettrodomestici, oli esausti: nell’oasi ecologica, gestita dalla società Teknoservice, è possibile conferire anche vernici e toner per stampanti.

In fila

Stefano Lai, residente a Capoterra, ha un furgone carico di bustoni pieni di sfalci da giardino: «Questa è la prima volta che vengo qui, mi sembra ben organizzato, è più lontano dal centro abitato ma si trova comunque in una zona facilmente raggiungibile».

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora all’Ambiente, spiega come il nuovo ecocentro contribuirà ad offrire un servizio migliore ai contribuenti: «Il progetto di realizzare in questa zona un’area di stoccaggio dei rifiuti che sostituisse quella lungo la Strada provinciale 91 nasce con la precedente amministrazione, finalmente siamo riusciti a creare un ecocentro in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini. Credo che la possibilità di portare i rifiuti in ogni momento, in uno spazio all’interno del piazzale, sarà molto apprezzato dai cittadini. La Teknoservice acquisirà il lotto accanto per realizzare uno spazio destinato agli uffici».

Le reazioni

L’ex sindaco, Francesco Dessì, è soddisfatto dell’apertura dell’ecocentro a Sant’Angelo, idea nata durante il suo mandato, ma sottolinea come ancora il servizio di raccolta dei rifiuti sia tutt’altro che impeccabile: «Comprendo la difficoltà che si possono riscontrare in un territorio come il nostro, ma è passato un anno dall’avvento della Teknoservice e per certi versi credo ci sia ancora tanto da migliorare. Le segnalazioni dei cittadini per il mancato ritiro dei rifiuti sono all’ordine del giorno: ricordo che la Teknoservice ha vinto la gara d’appalto grazie ai servizi promessi nel capitolato, ma sotto molti punti di vista è ancora carente».

L’assessore

Pino Baire, neo assessore ai Servizi tecnologici, è pronto a convocare i vertici dell’azienda per adottare tutte le soluzioni necessarie per il miglioramento del servizio: «Prima di essere un amministratore sono un cittadino, e come tale mi rendo conto che qualcosa ancora non vada per il verso giusto. Con la Teknoservice nei prossimi giorni ci sederemo attorno a un tavolo per intervenire dove serve».

RIPRODUZIONE RISERVATA