L’ecocentro è ancora chiuso: cresce il malcontento in paese 

C’è grande malcontento a Ussana per la chiusura dell’ecocentro e per la raccolta dei rifiuti. L’iniziativa organizzata ieri nel piazzale del campo sportivo di via Donori, che permetteva ai cittadini di conferire soltanto rifiuti come divani, letti, tavoli e mobili vari, ha generato parecchie critiche: tanti hanno sottolineato la difficoltà di recarsi lì con oggetti voluminosi e, quindi, difficili da trasportare.

«Il problema è legato ai centri di smaltimento, che al momento accolgono esclusivamente certi tipi di rifiuti», afferma il sindaco Emidio Contini. Tra i motivi di lamentela, anche il fatto, sostenuto da qualche cittadino, che forse la raccolta avrebbe avuto maggior successo se organizzata nel fine settimana, quando gran parte dei cittadini non lavora. «Non dipende da noi, ci è stato detto che lo smaltimento di quei rifiuti poteva essere svolto nella mattinata di ieri», prosegue Contini. Sulla riapertura dell’ecocentro al momento il Comune sta organizzando i lavori da fare. «Stiamo predisponendo gli interventi come l’ampliamento dell’area che permetterà la raccolta di materiali come i calcinacci e organizzando servizi come un’apertura maggiore del centro. Se dobbiamo offrire una funzionalità e un servizio migliori, dobbiamo farlo bene», chiude il sindaco.

RIPRODUZIONE RISERVATA