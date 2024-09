L’ecocentro è ancora chiuso Contini: riaprirà in breve tempo 

La nuova ditta incaricata del servizio di raccolta rifiuti non convince la comunità di Ussana: diversi residenti segnalano disservizi a opera della San Germano, la società che opera dal 21 agosto scorso. Oltre all’impossibilità di recarsi all’ecocentro per il conferimento degli ingombranti, perché ancora chiuso al pubblico, emerge come i contenitori dei rifiuti non siano sempre puliti correttamente.

In alcune strade del paese alcuni bidoni vengono svuotati in modo parziale oppure vengono dimenticati dagli operatori incaricati del ritiro. Insomma, al netto di una Tari considerata eccessiva, i cittadini parlano di un peggioramento del servizio. «Il servizio viene svolto in modo anomalo e inappropriato: gli operatori passano in ritardo, non ritirano tutte le buste presenti nei contenitori e quando lo fanno, lo fanno in modo approssimativo» racconta uno di essi, Tonio Piras.

Un po’ di pazienza rispetto a una ditta che deve prendere confidenza con un paese e percorso nuovo è ciò che chiede l’Amministrazione: «Gli operatori svolgono il servizio celermente e può capitare che non si accorgano che nei contenitori è rimasto qualcosa, è importante che i cittadini siano collaborativi tenendo i bidoni sempre puliti e conferendo tutti i rifiuti in modo corretto», dichiara il sindaco Emidio Contini. Per quanto riguarda l’ecocentro, la comunità non dovrà attendere a lungo: «Stiamo terminando dei lavori che renderanno l’area ancora più funzionale, la riapriremo a breve» chiude Contini. (y. m.)

