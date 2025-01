L’ecocentro di Costa Rei apre la domenica per tutto l’inverno  

Da oggi l’ecocentro di Costa Rei per tutto l’inverno resterà aperto anche la domenica. È stato il Comune di Muravera a chiedere alla Cosir – la ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti - a tenere aperto la domenica in seguito alle proteste di alcuni residenti (o di chi ha una villetta e la frequenta giusto il fine settimana). La domenica, infatti, è uno dei giorni dove si producono più rifiuti da dicembre ad aprile e dunque “non ci viene offerto un buon servizio – ribadivano i villeggianti – se non possiamo andare a conferire”. In base alla nota della Cosir l’apertura adesso è prevista tutti i giorni dalle 7.30 alle 13.30 tranne il giovedì sino ad aprile.

Lo scorso mese il sindaco Salvatore Piu – dopo che ancora una volta le strade di Costa Rei erano state trovate invase dalle buste di spazzatura - aveva inoltrato una nota agli amministratori di condominio invitandoli a vigilare sul corretto conferimento dei rifiuti.

«Non è ammissibile – aveva detto Piu – un comportamento del genere. Scatteranno i controlli con multe salatissime. Chi trascorre il fine settimana a Costa Rei conferisca all’ecocentro». Il presidente del comitato dei cittadini di Costa Rei Luciano Zerbi aveva ugualmente condannato gli incivili («Che vengano installate le telecamere per identificarli e sanzionarli») ed invitato a tenere aperto l’ecocentro la domenica. Da oggi, insomma, non dovrebbero esserci più scuse per gli incivili del sacchetto. (g. a.)

