«L’ecocentro comunale sarà ampliato» 

Ampliamenti in corso all’ecocentro di Sestu. Sono tante le persone che si recano nell’impianto e conferiscono vari rifiuti, ma qualche volta i cassoni che contengono i materiali sono strapieni, e i cittadini sono costretti a fissare un appuntamento e tornare anche dopo settimane.

Una criticità che crea qualche malumore, ma ci sono importanti novità in arrivo: «Nelle prossime settimane andremo a inaugurare la nuova rampa che consentirà, nei limiti della normativa, di avere qualche cassone in più, per la raccolta di qualche rifiuto, che dovrebbe permetterci di questa criticità», spiega l’assessore all’Igiene Urbana e Lavori Pubblici Emanuele Meloni. Per quanto riguarda i tempi lunghi, «sono dovuti alla calendarizzazione del ritiro dei rifiuti da parte dell’azienda che si occupa dello smaltimento, e capita che bisogni aspettare per svuotare un cassone». Oggi e domani l’ecocentro resterà chiuso e aprirà martedì.

