L’ecocentro comunale riapre ma non si placano le polemiche 

Dopo i disagi degli ultimi mesi dovuti alla riduzione del servizio da qualche giorno nell’ecocentro comunale che si trova nella zona artigianale c’è stato un ampliamento per il conferimento dei rifiuti ingombranti, dei frigoriferi, computer e simili. «Inoltre – spiega l’assessore al piano rifiuti Libero Lai – è possibile conferire anche le frazioni tessili e inerti. L’ecocentro è aperto lunedì dalle 9 alle 12, mercoledì dalle 13 alle 16 e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16».

Ma non mancano le polemiche e i consiglieri del gruppo misto Stefano Altea e Nicola Orrù hanno presentato una mozione rivolta al sindaco in cui chiedono una riduzione della Tari per i disservizi che si sono avuti per il funzionamento dell’ecocentro comunale: «Da novembre – rimarcano - si registrano evidenti disservizi: prima c’è stata la chiusura totale, poi si potevano conferire solo alcuni rifiuti ingombranti e solo da pochi giorni altre tipologie. Manca ancora il servizio del ritiro ingombranti e molti compaesani si sono dovuti recare in altri ecocentri come Pabillonis per conferire i rifiuti. Chiediamo che, a fronte di questi disservizi, vi sia una riduzione in percentuale della Tari per l'anno corrente: per questo motivo abbiamo presentato una mozione al riguardo in consiglio. Pensiamo sia un atto dovuto nei confronti della popolazione per i disagi creati». (g. pit.)

