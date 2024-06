L’ecocentro assediato dalle erbacce 

Il contrasto è forte: l’ingresso “elegante”, un po’ da struttura ricettiva stellata (con tanto di illuminazione notturna), assediato dalle erbacce. Che, per un ecocentro, non è proprio il massimo. Succede in via San Paolo, da anni in predicato per ospitare un parco urbano, di fatto regno del degrado. Le recenti “pulizie straordinarie” del Comune sono quasi un ricordo, visto che il marciapiede è assediato spesso da furgoni in sosta sul marciapiede, con il contorno di cumuli di sacchetti di immondizia. Le annunciate “foto trappola” della Città metropolitana non sono mai arrivate. E così in troppi si sentono autorizzati a fare un po’ quello che vogliono. Nel bel mezzo c’è l’ecocentro, avamposto dell’igiene pubblica. In mezzo alle erbacce. Una vergogna.

RIPRODUZIONE RISERVATA