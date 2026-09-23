L’ecocentro apre i cancelli 

Aperto l’ecocentro comunale di Villacidro. Il taglio del nastro ieri, alle 16, da parte del sindaco, Federico Sollai, all’ingresso del centro di raccolta lungo la Provinciale per Samassi, nel prolungamento di via Todde. «È un investimento», ha detto il primo cittadino, «sul futuro della città. La sfida non è solo raccogliere i rifiuti, ma produrne meno, differenziare meglio, recuperare il riciclabile». È stato un iter lungo e impegnativo per superare gli ostacoli burocratici e ottenere le autorizzazioni necessarie. Finalmente stop alle mini isole ecologiche rionali.

Il servizio

All’inaugurazione, con lo stesso sindaco, erano presenti assessori e consiglieri comunali, operatori ecologici, rappresentanti della struttura del servizio di Igiene urbana del Comune e della società d’appalto Avr Spa. La nuova struttura è stata progettata d’intesa con il gestore del servizio, un’offerta inserita nella gara di appalto, con l’aggiunta di un contributo di ottantamila euro del Municipio, fondi della Regione. Possono accedere i cittadini residenti, l’unica condizione è il pagamento della Tari: fuori gli evasori. L’ecocentro non sostituisce il ritiro porta a porta, ma lo completa, offrendo alle utenze domestiche e non domestiche un ulteriore strumento per conferire correttamente rifiuti che non possono essere gestiti attraverso la raccolta domiciliare. Si potranno conferire diverse tipologie di materiali inutilizzati, tra cui ingombranti, legnosi, plastici, metallici, sfalci e potature, carta e cartone, vetro, tessili e Raee, nel rispetto delle quantità e delle modalità stabilite dal regolamento. Soddisfatta la maggioranza al governo cittadino, ormai prossima alle elezioni di giugno: un risultato che lascia in eredità ai prossimi amministratori.

L’appello

«Il Comune», ricorda il sindaco, «ha messo a disposizione una struttura organizzata, presidiata e regolamentata. Ai cittadini chiedo di utilizzarla correttamente. Parliamo di uno strumento di responsabilità ambientale che può e deve cambiare il modo in cui raccogliamo, differenziamo e gestiamo i rifiuti. Basta volerlo. Le regole ci sono. Ricordiamoci che un rifiuto separato può avere una seconda vita, è uno strumento di responsabilità ambientale». Il suo vice e assessore ai Lavori pubblici, Dario Piras, aggiunge: «Un servizio importante, non tanto perché ora sappiamo dove troviamo la porta aperta per disfarci di tutto ciò che non serve più, ma perché abbiamo un’arma per il rispetto dell’ambiente. Dal centro abitato, dalle periferie e dalle campagne facciamo in modo che spariscano le discariche a cielo aperto. Non ci sono più scuse: l’ecocentro c’è e accoglie tutti gli aventi diritto. La Tari si paga anche per questo».

RIPRODUZIONE RISERVATA