L’ecocentro apre ad altri 18 paesi 

L’ecocentro di Sanluri raddoppia. Grazie a un progetto del valore di 100 mila euro, il centro di raccolta dei rifiuti della città non solo estende la superficie ma migliora l’offerta con nuovi servizi, apre le porte ai 18 Comuni della Marmilla e si prepara al passo successivo come punto di conferimento del Medio Campidano, inizialmente nei soli casi di emergenza.

Un intervento importante, finanziato per metà dalla Regione e per metà dai fondi dell’avanzo libero del rendiconto 2023 del Comune. «Non possiamo ignorare – dice il sindaco, Alberto Urpi – i forti disagi che in quest’ultimi mesi tutta la Sardegna sta affrontando a causa del blocco dei centri maggiori e noi ancora di più dopo la chiusura dell’impianto di Villaservice».

Le novità in ballo

Le opere prevedono l’ampliamento dell’area recintata a discapito del vicino parcheggio dei mezzi pesanti, da sempre poco utilizzato, passando attraverso il rinnovo della pista per motocicli della scuola guida. «Questa soluzione – riferisce Urpi – creerà lo spazio per aumentare il numero dei cassoni scarrabili, da 5 a 10, di conseguenza al deposito dei rifiuti storici, come gli ingombranti, si aggiungono nuove tipologie di materiali. Questa la novità più attesa dell’intervento, in quanto garantisce maggiore continuità nelle operazioni di scarico, limitando così, in molti casi annullando, i tempi di attesa per gli utenti e lo stop al servizio. Inoltre – aggiunge il sindaco – verranno realizzate delle vasche, coperte da una tettoia, riservate a diverse tipologie di rifiuti, a cominciare da piccole quantità provenienti dai cantieri e di scarti di lavorazione. Previsto anche il ritiro di oggetti particolari, come batterie e lampade».

Urpi ricorda che «la gestione è affidata all’Unione dei Comuni Marmilla e i paesi che ne fanno parte possono usufruire del servizio. Un ritorno al 2016, quando Sanluri fu il primo a inaugurare l’ecocentro sopracomunale, fondamentale struttura per il territorio».

Ingombranti bloccati

La notizia arriva in un periodo in cui la struttura in via delle Aie funziona a singhiozzo. Sospeso da quasi un mese, il ritiro di ingombranti e materassi, dovrebbe ripartire il prossimo venerdì.

«Quando per la terza volta consecutiva – dice un ex sindaco, Antonello Mancosu – fui costretto, con altri utenti, a riportare a casa i rifiuti, feci notare il disservizio che penalizza le famiglie virtuose. Bene ha fatto il sindaco Urpi a progettare l’intervento che auguriamo risolutivo».

L’ex consigliere di opposizione, Luigi Pilloni, commenta: «Per un primo cittadino, venire incontro alle esigenze della comunità è doveroso. Vigileremo sul rispetto delle regole in materia di rifiuti. Si amplia il servizio, attenzione, però, alla sicurezza».

