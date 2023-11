Leclerc trova il jolly 

Las Vegas. Formula 1 show a Las Vegas tra una super parata di vip, il solito Max Verstappen e una bella Ferrari illuminata a giorno dal ritorno alla ribalta di Charles Leclerc. Dimenticate le prime polemiche per la vicenda del tombino e gli orari folli, il Circus nella città dell'azzardo vince la scommessa americana regalando una corsa spettacolare e aperta fino all'ultimo nonostante l'ennesimo trionfo del campione del mondo della Red Bull. A far girare più forte di tutti la ruota della fortuna è il monegasco del Cavallino Rampante che, beffato al semaforo verde dall'olandese volante, giustamente penalizzato per un sorpasso al limite, si scatena e disegna un Gran Premio emozionante condizionato da collisioni, safety-car e performance pneumatici altalenante. Prima che la bandiera a scacchi sventoli, Charles è stratosfera pura, superando Sergio Perez e conquistandosi un meritatissimo secondo posto che, se le gomme dure si fossero comportate come le medie, si sarebbe trasformato in una vittoria sicura. Carlos Sainz chiude sesto, con la Rossa che guadagna punti sulla Mercedes (Hamilton settimo e Russell ottavo) nel Costruttori. Lando Norris a muro con la sua McLaren e costretto al ritiro nei primi giri: pilota ok, ma in ospedale per accertamenti.

La gara

Si sorride nel box Ferrari in un weekend in cui il monegasco aveva conquistato la pole e il compagno di squadra Sainz la prima fila poi persa per una penalità più che discutibile (caso tombino…). Alla fine trionfa Verstappen, nonostante la penalità (5”, un’inezia rispetto al vantaggio di stare davanti) per aver spinto fuori il monegasco in curva 1. L'olandese però dimostra ancora una volta la sua forza e quella della Red Bull che sale sul podio anche con Perez, autore di una bella rimonta nonostante la beffa finale e aritmeticamente secondo nel Mondiale piloti. Per la gara della Ferrari numero 16 decisivo il momento dell'ingresso della safety car per rimuovere detriti dopo un contatto Russell-Hamilton. Nell'occasione Leclerc era sì ripartito da leader della corsa, ma con 5 giri in più sulla sua gomma tutto è diventato più complicato fino al bloccaggio al giro 44 che ha spianato la strada al sorpasso di Perez prima e al successo di Verstappen poi.

Lo show

Il resto dello spettacolo appartiene all'impressionante parata di vip da Zlatan Ibrahimovic nel box Ferrari con John Elkann a Usain Bolt passando per Paris Hilton, Patrick Dempsey e Gordon Ramsay. Divertimento puro tra la gioia del secondo posto conquistato all'ultima curva e un pizzico di amarezza per una vittoria possibile sfumata sul più bello per Leclerc: «Che gara. Onestamente mi sono divertito tantissimo anche se sono dispiaciuto di aver concluso solo al 2° posto, ma alla fine era la miglior posizione possibile», assicura.

