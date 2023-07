leclerc sul podio a spa 

Spa-Francorchamp. Un dominio che rischia di “uccidere”, se non lo ha già fatto, la Formula 1, massima categoria dell'automobilismo sportivo. Max Verstappen completa il suo weekend perfetto a Spa-Francorchamps e, dopo la gara sprint di sabato, vince anche il Gran Premio del Belgio, l'ottavo di fila, il decimo in stagione e il dodicesimo per la Red Bull (uno in più del record McLaren del 1988), che conta anche su due successi di Sergio Perez. Insomma, una supremazia schiacciante.

Avversario cercasi

Ma proprio questo sta diventando un problema: ormai in F1 non ce n'è per nessuno, ogni gara ha un esito scontato e si sa già chi sarà il vincitore, l'unico dubbio è se per caso Perez (ieri secondo) riesca a precedere l'olandese campione del mondo in carica, al quale manca solo la certezza matematica per succedere a se stesso. Questione di tempo, visto che in classifica ha 125 punti di vantaggio sul compagno di scuderia; intanto l'interesse per la F1 scema per mancanza di avversari per le vetture (in particolare una) con il nome di una bevanda energetica , anche se Lewis Hamilton cerca di riportare a livelli di competitività vera la Mercedes (ieri si è tolto lo “sfizio” di rientrare ai box e mettere le gomme da qualifica per strappare a Max il giro veloce) e se i tifosi della Ferrari non smettono di sognare un colpo gobbo della rosse di Maranello.

Charles realista

Intanto a Spa gli appassionati della Rosse festeggiano il terzo posto di Charles Leclerc, partito in pole, mentre Carlos Sainz si è ritirato al 23° giro, per le conseguenze di un contatto con Oscar Piastri alla prima curva. «Abbiamo avuto un buon passo, ma la Red Bull è ancora lontana», le parole del pilota monegasco della Ferrari. «Il nostro è un risultato decente». Ma è ovvio che anche quella di Spa è stata una gara nel segno di Verstappen, che in 17 giri ha recuperato senza grandi difficoltà dalla terza fila (da dove era partito a causa della penalità di 5 posizioni per la sostituzione del cambio) dimostrando, su un asfalto viscido in diverse curve e asciutto nel resto del tracciato, un passo nettamente superiore alla concorrenza. Insomma, tutto come sempre, e alla fine l'olandese volante ha conquistato la 45ª vittoria in carriera, decima dell'anno e ottava consecutiva dell'anno (la terza di fila a Spa, dopo i successi del 2021 e del 2022) cifre di un dominio totale: «Vinco da ogni posizione?», il commento di Verstappen. «Mi piace metterla così: abbiamo fatto una prima gara, la questione era sopravvivere alla prima curva. Ho visto che c'erano tante “battaglie”, ho capito che dovevo restare un passo indietro per evitare guai. Ho perso qualche giro in un treno di vetture con Drs, e una volta a pista libera ho potuto fare il mio passo ed è stato molto piacevole».

