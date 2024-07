Leclerc sfrutta l’opportunità: pole a Spa 

Stavaolta essere più veloce non basta: Max Verstappen (Red Bull) segna il miglior tempo nelle qualifiche del Gp del Belgio, 14ª prova del mondiale di Formula 1, ma data la penalizzazione di dieci posizioni in griglia oggi alle 15 (diretta Skt Sport) partirà 11°, mentre in pole position ci sarà Charles Leclerc con la Ferrari, autore di uno strepitoso giro. Prima fila anche per Sergio Perez, con la Red Bull. Seguono Lewis Hamilton con la Mercedes, le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, e George Russell con l’altra Mercedes, che scatterà in quarta fila con il ferrarista Carlos Sainz Jr. Nono e decimo tempo per Fernando Alonso (Aston Martin) ed Esteban Ocon (Alpine).

Sulla pista umida, in altre zone bagnata per la pioggia, Leclerc ha concesso 595 millesimi a Verstappen, beffando Perez per soli 11 millesimi. «È esattamente la stessa posizione dell'anno scorso, è bello anche perché sicuramente non me lo aspettavo in questo fine settimana», esulta Leclerc. «Con queste condizioni difficili siamo riusciti a fare qualcosa al di sopra delle nostre aspettative, quindi questa nonostante la pioggia è davvero una bella giornata per il team». E aggiunge: «Ora dobbiamo concentrarci sulla gara e vedere cosa succederà dato che, secondo le previsioni, la gara si svolgerà su asfalto asciutto. Qui partendo dalla pole non è facile mantenere la prima posizione ma io proverò a farlo».

