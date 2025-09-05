Leclerc (secondo) infiamma Monza: oggi le qualifiche 

MONZA. Il popolo di Monza può iniziare a sognare: la Ferrari c'è e sfreccia forte. La doppietta Hamilton-Leclerc nelle prime libere accende subito l'autodromo. Il “doppio zero” in Olanda è già il passato, quasi dimenticato. Uno stato di forma frizzante, certificato anche nella seconda sessione: il monegasco conferma la piazza d'onore a 83 millesimi da Norris; il sette volte iridato invece scende in quinta posizione ma è incollato a Piastri. Il leader del mondiale si era “riposato” dopo pranzo, lasciando il sedile a Dunne (non indimenticabile il suo debutto, 16°), ma chiude la giornata dai commissari, accusato da Max Verstappen (sesto a meno di due decimi, ottimo il suo ritmo nel long-run) di una ripartenza dalla pit-lane troppo anticipata. Carlos Sainz, intanto, si candida a grande sorpresa del weekend: il suo storico feeling con Monza è indubbio, ma il doppio terzo posto sulla Williams è proprio un bel colpo. Più amara che dolce, infine, la giornata di Kimi Antonelli: si prende diversi rischi nella prima sessione e chiude quinto; nella seconda prova, invece, si insabbia subito, al quarto giro, finisce penultimo ma soprattutto perde tanto tempo per trovare il miglior assetto della vettura. Un brutto viatico in un momento duro, in cui sbagliare è vietato, e con gli sguardi scuri di Wolff e Bono nei box.

Le Rosse

Per la Ferrari, complessivamente, belle sensazioni, «positive» per usare le fiduciose parole di Vasseur. Meglio sul giro secco che nel passo gara, dove le prestazioni oscillano ancora troppo. Resta, però, la solita Monza: nervosa, sporca, con una riffa di piloti in una manciata di centesimi. Tutti cercano il limite e spesso esagerano, alzano polvere e sabbia oltre i cordoli. Basta un errore banale per precipitare in classifica e mandare tutto all'aria. L'asfalto è più fresco e, complice il temporale della sera precedente, ha meno grip: nei prossimi giorni le temperature potrebbero alzarsi ma non dovrebbero proporsi i problemi di graining dello scorso anno. Oggi le qualifiche alle 16, domani il Gp d’Italia alle 15 su Sky Sport.

RIPRODUZIONE RISERVATA