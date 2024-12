Leclerc rifiuta la resa 

Doha. Il Mondiale Costruttori si deciderà all’ultima gara, la prossima settimana ad Abu Dhabi. E sarà una lotta tra la Ferrari che col secondo posto di ieri di Charles Leclerc e il sesto di Carlos Sainz, si porta a -21 punti dalla McLaren che con Oscar Piastri è finito terzo mentre Lando Norris solo decimo (dopo una penalizzazione con uno stop and go per non aver rallentato in regime di bandiere gialle quando era secondo). La vittoria (numero 63) di ieri di Max Verstappen del Gp Qatar di Formula 1, sul circuito di Lusail, già campione del mondo Piloti, passa così in secondo piano. La notizia più importante per la casa di Maranello è che il Mondiale Costruttori è ufficialmente riaperto.Siamo ancora in corsa, tutto è possibile con un distacco di 21 punti dalla McLaren. È bello arrivare ad Abu Dhabi in questa posizione. Il circuito dovrebbe favorirci un po’ di più. Con Verstappen e le Mercedes di nuovo competitive, l'esito è imprevedibile», dice il team principal della Ferrari, Fred Vasseur.

Gara folle

Gara folle quella di ieri sul circuito di Luisail, con tre interruzioni (e safety car), cinque ritiri anche causa incidenti (Hulkenberg, Perez, Stroll, Colapinto e Ocon) e decisioni dei commissari contestate (come quella che ha penalizzato Norris). Alla fine vince uno strepitoso Max Verstappen che si prende subito la posizione al via su George Russell (alla fine solo quinto) che partiva in pole. Il quattro volte campione del mondo, che ha festeggiato il poker appena otto giorni fa a Las Vegas, mette in bacheca il 63esimo successo in carriera

Le Ferrari

La corsa nella corsa è quella condotta dalla Ferrari che con Leclerc secondo e Sainz sesto riapre il titolo Costruttori, un mondiale che sarebbe decisivo per la Scuderia di Maranello. La Ferrari riesce a fare più punti della rivale ed è questo che soprattutto fa felice Leclerc: «Sono davvero molto felice per questo risultato, onestamente avrei firmato se all'inizio del fine settimana mi avessero detto che saremmo riusciti a portare a casa un risultato del genere», dice. «Sapevamo che sarebbe stato un fine settimana difficile per noi ma alla fine siamo riusciti a recuperare qualche punto sulla McLaren. «Il nostro piano era di non forzare nei primi giri, e sia Charles che Carlos l'hanno eseguito perfettamente», dice ancora Vasseur. Che poi aggiunge: «Poi abbiamo iniziato a spingere, quindi abbiamo anticipato un po’ i pit stop a causa delle safety car, ma la strategia era stabilita».

La lotta per il titolo si deciderà ad Abu Dhabi domenica prossima.

