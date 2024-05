Leclerc principe di Montecarlo: la pole è sua 

Charles Leclerc padrone in casa propria, Carlos Sainz terzo: la Ferrari fa sognare i tifosi e conquista la pole position per il Gran premio di Montecarlo che scatterà oggi alle 15 e promette benissimo per il Cavallino Rampante, che ha mancato l’en plein solo per l’ottimo Oscar Piastri secondo con la McLaren. Quarto il suo compagno Lando Norris. Male il campione del mondo Max Verstappen con la Red Bull, solo sesto, peggio il suo compagno Perez, addirittura 18esimo. «È stato bello, la sensazione dopo un bel giro di qualifica qui è sempre molto speciale, perciò sono davvero contento», il commento di Leclerc, «le qualifiche però non sono tutto, per quanto aiutino molto per la gara, quindi dobbiamo mettere tutto insieme nella gara». È la terza volta che il pilota della Rossa scatta dalla prima posizione a Montecarlo, le precedenti risalgono al 2021 e nel 2022. «Ho bisogno di fare una buona partenza e se ci riuscirò spero che Carlos possa seguirmi e andare con me davanti a tutti», ha aggiunto il monegasco, «se saremo in due lì davanti potremo controllare la gara e puntare a un grande risultato».

Per Sainz «il terzo posto è un bel passo avanti, volevo lottare per la pole ma Charles ha fatto un lavoro eccezionale, sono contento per lui. Avevo faticato tanto nelle prove libere e mi mancava fiducia, nelle prove libere del venerdì ero sembrato forte nella simulazione di gara: sulla lunga distanza vado meglio, ho fiducia in un buon passo ma qui conta la posizione in pista. In gara tutto può accadere». Soddisfatto il team principal Frederic Vasseur:«Charles questo fine settimana sta volando. Anche Carlos ha fatto un gran giro a fine qualifiche e questo è molto importante dal punto di vista della strategia di gara. Non c’è nulla di scontato comunque, bisogna essere perfetti fino in fondo».

Questo pomeriggio il Gran premio, si parte alle 15. La Ferrari sogna.

