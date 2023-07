Leclerc parte in pole a Spa 

Spa-Francorchamps. Una bella Ferrari, soprattutto quella di Charles Leclerc, capace di approfittare dei guai di Max Verstappen che nonostante il miglior tempo in qualifica scatterà dalla sesta posizione per aver sostituito il cambio alla sua Red Bull. È quello che si è visto nel primo giorno di pista sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps dove per lungo tempo, prima nelle libere 1 poi nelle prove ufficiali è stata la pioggia. A uscirne davanti a tutti è il monegasco del Cavallino, in pole position nel Gran Premio del Belgio di domani (oggi la Sprint race preceduta dalle mini qualifiche mattutine) con alle spalle la Red Bull del sempre più gregario Sergio Perez e la Mercedes del redivivo Lewis Hamilton. A chiudere la seconda fila la Rossa di Carlos Sainz a dimostrazione dell'ottimo feeling della monoposto di Maranello con il tracciato immerso tra le Ardenne. Una prima posizione per Leclerc arrivata con il secondo miglior tempo a ben otto decimi da Verstappen che rappresenta una boccata d'ossigeno per il Cavallino rampante dopo le deludenti prestazioni nelle ultime gare. Il tutto su una pista dove il pilota monegasco della scuderia di Maranello ha vinto per la prima volta. «Non sono state delle brutte qualifiche per noi», ammetterà Leclerc appena sceso dalla sua monoposto, «specialmente in queste condizioni in cui è sempre molto complicato mettere tutto insieme». Nonostante la sesta posizione Verstappnen non appare affatto demoralizzato perché sa di poter mettere a segno l'ennesima super rimonta: «La pole era il miglior risultato che potevo ottenere». Oggi qualifiche shootout alle 12 e gara sprint alle 16.30.

RIPRODUZIONE RISERVATA