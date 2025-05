Leclerc, il podio di casa 

Montecarlo. Ci ha provato in tutti i modi, alla fine però si è dovuto arrendere alle legge di Montecarlo che dice che sul quel circuito i sorpassi sono una cosa (quasi) impossibile. Charles Leclerc finisce secondo nel gran premio di casa, dietro a Lando Norris (secondo successo dell’anno dopo quello inaugurale a Melbourne), e riporta la Ferrari sul podio. Terzo l’altro pilota della McLaren, Oscar Piastri; l’altro ferrarista Lewis Hamilton guadagna due posizioni rispetto alla partenza grazie a una strategia perfetta del muretto. Il britannico sette volte campione del mondo chiude quinto. Ai piedi del podio (e medaglia di legno) Max Verstappen, passato in testa per buona parte del gp, ma costretto alla seconda sosta (ora obbligatoria) proprio nelle tornate finali e scivolato così al quarto posto.

Felici e scontenti

Sorride, naturalmente, il britannico che con la vittoria accorcia in classifica rispetto al suo compagno leader del Mondiale: la differenza tra i due è ora di solo 3 lunghezze. Deluso, invece, l’idola di casa, Leclerc: «Il secondo posto non mi fa proprio contento, in sostanza abbiamo perso la gara sabato nelle qualifiche. L'anno scorso ero riuscito a coronare il mio sogno d'infanzia, speravo di potermi ripetere ma non è stato così», dice. Ammette che «arrivando qui le aspettative non erano alte e quindi nel complesso possiamo dice che è stato un buon fine settimana, anche se avrei voluto vincere. In partenza Lando è stato bravo, poi il gran premio è stato all'inizio un po' noioso. Nel finale ho cercato di mettergli pressione, ma non ho potuto fare molto. In ogni caso correre qui per me è sempre molto bello. Già come pilota Ferrari sei fortunato perché hai sempre tanto sostegno, poi fare la gara in casa, a Monaco, mi dà ancora più stimoli. Volevo regalare ai tifosi il primo posto, spero di farlo l'anno prossimo».

Due soste obbligatorie

Gara alla fine non esaltante se non nelle strategie dei team che devono fare le due soste obbligatorie, introdotte dalla federazione per movimentare un gran premio tradizionalmente sempre uguale a se stesso (vista l’impossibilità dei sorpassi). I giochi, le strategie e le collaborazioni tra i piloti delle Racing Bulls (Hadjar e Lawson) e delle Villiams (Sainz e Albon) danno un po’ di brio nella parte centrale. Poi ci pensa Max Verstappen a movimentarla: l’olandese della Red Bull, quattro volte campione del mondo, all’improvviso si ritrova leader dopo i cambi degli altri ai box e cerca di ritardare quanto più possibile il suo secondo pit stop, nella speranza di una safety car o una bandiera rossa che gli permettesse un cambio gratis. Non è così fortunato.

