Leclerc e la Ferrari a Montreal per il bis ma scalpitano anche Mercedes e McLaren 

Montreal. La Ferrari non farà rivoluzioni ma marcia su Montreal a caccia del bis. «Partiamo per il Canada sull'onda dell'entusiasmo per il successo di Charles nella sua gara di casa a Monaco, come abbiamo fatto dopo la vittoria in Carlos in Australia», ha chiarito il team principal Fred Vasseur, anche se ha ammesso che «il circuito di Montreal è diverso da quello del Principato, ci sono ancora delle curve lente ma in genere c'è molta più velocità, meno bisogno di carico aerodinamico e più opportunità di sorpasso».

Il riscatto

Oltre a Max Vesrtappen e alla Red Bull, poco inclini a prendere due battute a vuoto di fila, ci sarà de tener conto delle McLaren (ormai stabilmente tra i top team) ma anche delle Mercedes. «Stiamo crescendo e sono fiero di come si sta lavorando in fabbrica, con grande concentrazione e spero ci si possa avvicinare anche di più agli altri», ha chiarito un Lewis Hamilton in fiducia nella conferenza stampa piloti a Montreal. «La macchina ora è più stabile in curva e ora possiamo affrontarle con più facilità. Ma il bilanciamento manca ancora», ha aggiunto, annunciando «l'aggiornamento per entrambe le W15 e non vedo l'ora di vedere le sensazioni che avremo». Anche l’australiano Oscar Piastri (McLaren) si sente «di poter lottare tra i favoriti». «È entusiasmante lottare per il vertice e sappiamo che ora la vittoria è alla nostra portata, specie dopo le ultime tre gare che sono state positive».

Il programma

Oggi : ore 19.30 e 23 prove libere. Domani : ore 18.30 prove libere, ore 22 qualifiche. Domenica : ore 20 Gp del Canada.

In tv : dirette su Sky Sport

