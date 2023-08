Leclerc: «Che entusiasmo, lotteremo per il podio» 

Lewis Hamilton correrà in Formula Uno almeno fino a 40 anni. Ufficiale il suo rinnovo fino al 2025 con la Mercedes, il Mondiale numero otto è un obiettivo. Eppure, a Monza e dintorni, sembra esistere solo il rosso Ferrari, nonostante i risultati non esaltanti e gli errori ai box: per questo il Gran Premio d'Italia si preannuncia sold-out, con le Frecce Tricolori ad anticipare la partenza di domenica. Il bagno di folla di mercoledì per Leclerc e Sainz in centro a Milano evidenzia una passione mai sopita e rilancia l'entusiasmo per il Cavallino, la cui macchina continua a non convincere. «La Ferrari - spiega il monegasco in conferenza stampa - è imprevedibile, specie sulle piste con un alto carico aerodinamico, ma qui vogliamo lottare per il podio. Monza non è una pista come Spa ma ha delle caratteristiche simili. Guidare la Ferrari è un privilegio e l'affetto c’è in ogni circuito, ma qui c'è qualcosa in più. Speriamo di ottenere un buon risultato, darò tutto perché accada». Poi, un appunto di stile: «Adoro la divisa “old style” che indossiamo qui». Dove il rosso si mischia al nero e al giallo. Colori che non convincono Lando Norris: «Sembrano quelli di McDonald's».

Se Leclerc è carico, Hamilton è raggiante. L'annuncio del prolungamento di contratto con la Mercedes lo fa sorridere più del solito. Ammette di non aver ma pensato al ritiro («non ho mai avuto dubbi se smettere»), lancia un guanto di sfida alle Red Bull («è necessario avvicinarsi sempre più») e motiva la sua decisione di continuare in Mercedes così: «Abbiamo ancora tanti obiettivi. Resto per vincere altri mondiali».

