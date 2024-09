Leclerc a Baku ci può riprovare dalla pole position 

Baku. Chi pensava che la vittoria a Monza fosse soltanto un episodio si sbaglia: la Ferrari e Charles Leclerc hanno dominato le prove del Gran Premio dell'Azerbaigian (ore 13 Sky Sport), conquistando la pole position a Baku, la quarta di fila per il pilota monegasco su questo tracciato, la terza della stagione. Una festa quasi completa per la Rossa con il terzo posto di Carlos Sainz, preceduto soltanto dalla McLaren di Oscar Piastri: è la stessa griglia di partenza (e il podio) di quest'anno a Montecarlo. A Baku in numeri sono dalla parte di Leclerc. Il ferrarista fa poker con il tempo di 1’41”365 e per la Ferrari è la quinta pole su questo tracciato. Il monegasco può approfittare anche del momento non positivo di Max Verstappen con la Red Bull. L'olandese è soltanto sesto preceduto dal compagno di squadra Sergio Peres, quinto, e dalla Mercedes di George Russell. Addirittura 17° Lando Norris con la McLaren rimasto vittima di una bandiera bianca che ne ha condizionato il giro lanciato. Tra le sorprese delle qualifiche c'è sicuramente l'argentino Franco Colapinto che, al suo secondo gran premio su una Formula 1, ha centrato la Q3 con la Williams e si è poi piazzato nono davanti al compagno di squadra Alexander Albon. Settima la Mercedes di Lewis Hamilton, davanti all'Aston Martin di Fernando Alonso.

Le impressioni

«Baku è una delle mie piste preferite ma non è stato un weekend facile», spiega Charles. «L'incidente nelle prove non mi ha fatto perdere fiducia anche se poi ho dovuto recuperare tempo. L'importante però era stare il più lontano possibile dai muri. La macchina mi ha dato buone sensazioni. E stare in pole è fantastico». «Sainz terzo? È il miglior risultato che potevamo auspicare. La gara sarà molto lunga. In passato siamo stati bravi in qualifica e meno in gara. Ma quest'anno abbiamo una macchina forte quindi possiamo farcela. Voglio finire il lavoro in gara». Soddisfatto anche Sainz: «In genere questa pista non mi piace e sono contento del terzo posto anche perché il passo gara è buono».

