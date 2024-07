Lecis lascia la giunta e attacca il sindaco La Delfa 

Acque agitate al Comune di Soleminis dove il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici e al Decoro urbano Gian Matteo Lecis si è dimesso in aperta polemica con il sindaco Fedele La Delfa. Motivo: il mancato coinvolgimento nel tavolo tecnico per i lavori nella scuola primaria chiusa dallo scorso mese di marzo.

«Ho chiesto al sindaco il motivo della mia esclusione da un incontro così importante - spiega Lecis - mi è stato risposto che la mia presenza non era necessaria visto il carattere tecnico della riunione. Davanti alle mie rimostranze, il sindaco mi ha comunicato la decisione di revocarmi la delega dei Lavori pubblici lasciandomi quella al Decoro Urbano. Un fatto per me inaccettabile. Continuerò a svolgere comunque il mio ruolo di semplice consigliere comunale nel rispetto della volontà degli elettori». Lecis, almeno per il momento, non conferma il suo passaggio all’opposizione. «Vedremo nei prossimi giorni», taglia corto.

Di certo le dimissioni non saranno indolori. Nella chat privata della Giunta le assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili Diletta Pinna e Monica Corda hanno espresso disappunto per la decisione del sindaco.

«La nomina degli assessori spetta a me ed è di carattere fiduciario - replica il sindaco La Delfa - io agisco nell’interesse della comunità. Matteo continua ad avere la mia stima. Non è stato cacciato. Lui è uno studente universitario, mi aveva manifestato l’esigenza di potersi ritagliare più tempo per lo studio. Per questo negli ultimi tempi mi sono dovuto far carico di alcune situazioni che lui non poteva più seguire».

Argomentazioni che non convincono l’ormai ex vicesindaco: «Nonostante i miei impegni ho sempre dato la mia disponibilità a partecipare agli incontri. Le ragioni sono altre».

